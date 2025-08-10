Il debutto dei nuovi melafonini avviene ogni anno nel mese di settembre e ciò implica l’esponenziale crescita di indiscrezioni e novità sui dispositivi attesi nei mesi precedenti la data scelta dal colosso, la quale resta ancora un mistero. Apple potrebbe presto rivelare la data dedicata alla presentazione dei suoi iPhone 17 ma al momento non si hanno informazioni a riguardo, se non alcune voci emerse secondo le quali la presentazione potrebbe avvenire il 9 settembre. Di contro, le informazioni sulle caratteristiche dei melafonini non sono poche. Le ultime notizie emerse, infatti, rivelano quelle che potrebbero essere tre particolarità esclusive di iPhone 17 Pro Max, il quale sarà quasi del tutto identico alla variante Pro ma in grado di distinguersi per via di alcune caratteristiche che potrebbero decisamente far gola agli appassionati.

iPhone 17 Pro Max: tre dettagli lo distingueranno dalla variante Pro

L’iPhone 17 Pro Max condividerà gran parte della sua scheda tecnica e del suo design con la variante Pro ma presenterà almeno tre caratteristiche che lo renderanno forse più interessante per gli utenti. In primo luogo, la batteria potrebbe ricevere un aggiornamento rilevante raggiungendo una capacità di ben 5000 mAh così da garantire una maggiore autonomia. Il ricorso a una batteria più grande potrebbe essere giustificato da una crescita delle dimensioni del dispositivo, il quale potrebbe accogliere un display più grande rispetto all’iPhone 17 Pro, che avrà un display da 6,3 pollici. Le voci emerse ritengono, infatti, che tra le caratteristiche distintive del modello Pro Max vi sia un display da 6,9 pollici. A rendere ulteriormente interessante il melafonino di punta potrebbe compensare, inoltre, la riduzione delle dimensioni della Dynamic Island.

iPhone 17 Pro Max: il costo subirà un aumento?

Pur condividendo quasi la totalità delle loro caratteristiche, iPhone 17 Pro e Pro Max potrebbero distinguersi anche per l’aumento considerevole del costo di quest’ultimo. Il melafonino di punta accoglierà novità rilevanti, come l’aumento delle dimensioni del display e una batteria più grande, lasciando supporre un contestuale aumento del costo. Le ultime notizie emerse a riguardo ritengono che Apple introdurrà un rincaro che potrà andare dai 50 ai 100 dollari.