Xcode più potente con l’AI di Anthropic: Apple apre a Claude

All’interno della beta 7 di Xcode 26 sono stati individuati chiari riferimenti a Claude Sonnet 4.0 e Claude Opus 4, i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic. Questo dettaglio conferma l’intenzione di Apple di introdurre un supporto AI esterno per potenziare le funzionalità a disposizione degli sviluppatori. L’ipotesi più concreta è il rilancio di Swift Assist, l’assistente basato su AI annunciato nel 2024 ma mai arrivato al pubblico per via di limiti di prestazioni e affidabilità. L’integrazione di Claude potrebbe risolvere proprio quelle criticità.

Una nuova strategia di Apple per l’intelligenza artificiale

Per Apple si tratta di una scelta di rilievo: l’azienda è sempre stata nota per puntare sulle proprie soluzioni interne, ma la rapida evoluzione del settore AI ha spinto a un approccio più aperto e pragmatico. Difficoltà come il rollout rallentato delle funzioni avanzate di Apple Intelligence su Siri hanno evidenziato la necessità di accelerare attraverso partnership.

Nei file di configurazione lato server emergono anche indizi di un’integrazione più ampia: Claude potrebbe non limitarsi a Xcode, ma affiancare ChatGPT di OpenAI negli strumenti di scrittura del sistema operativo o addirittura essere proposto come assistente alternativo a Siri, in linea con il cosiddetto “progetto Glenwood” volto a rafforzare i servizi AI tramite fornitori esterni.

Per gli sviluppatori, l’arrivo di Claude in Xcode significherebbe debugging più veloce, suggerimenti di codice più accurati e una maggiore fluidità nei flussi di lavoro quotidiani. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui tempi, ma la presenza di questi riferimenti in una beta avanzata lascia pensare a un debutto già con la prossima grande release dei sistemi operativi Apple. Allo stesso tempo non si può negare che in questo modo il colosso di Cupertino si aprirebbe più porte sugli scenari ad oggi basati sull’intelligenza artificiale. Almeno per ora non c’è da fare altro che attendere, ma potrebbero esserci risvolti davvero interessanti nel futuro prossimo.