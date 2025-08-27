Apple svela per sbaglio quando arriveranno i nuovi iPhone?

In modo del tutto inaspettato, Apple ha lasciato intravedere uno scorcio del suo futuro. Anche se solo per pochi istanti. Gli utenti più attenti hanno notato un dettaglio curioso sull’app Apple TV. Tra i contenuti dei precedenti keynote è comparso un invito a un evento ancora non ufficialmente annunciato, che potrebbe segnare l’arrivo della nuova generazione di iPhone. L’indizio più concreto, anche se fugace, indica martedì 9 settembre come possibile data. L’azienda di Cupertino ha rimosso rapidamente l’invito, ma ormai il danno era fatto: la rete brulicava già di screenshot e speculazioni.

Sull’app Apple TV arriva uno spoiler sui prossimi iPhone in arrivo?

Non è solo la data a stimolare la curiosità. Ad attirare l’attenzione è anche il design dell’invito. Il layout ricorda sorprendentemente il wallpaper storico del primissimo MacBook Air. Un richiamo che molti interpretano come un suggerimento sul design del nuovo dispositivo, atteso con il probabile nome di iPhone 17 Air. Chi segue gli annunci Apple con costanza sa che settembre è da anni il mese prescelto per le nuove presentazioni.

Eventi di lunedì, venerdì o nei weekend sono rari. Il giovedì cade l’11 settembre, una data che negli Stati Uniti porta con sé un peso storico particolare. Rendendo improbabile un lancio in quel giorno. Il martedì, quindi, sembra la scelta più logica, inserendosi in un tradizionale intervallo di lancio che da sempre caratterizza la strategia del gruppo.

In ogni caso, l’indizio conferma una sensazione ormai diffusa. I nuovi iPhone sono vicini, e l’attesa sta crescendo a ogni piccolo dettaglio trapelato. L’attenzione del pubblico è già catturata, e le speculazioni sul design, sulle funzionalità e sul nome ufficiale del modello non fanno che alimentare il fermento. In tale contesto, ogni piccolo segnale diventa motivo di analisi e discussione. Non resta che attendere e scoprire quando Apple rilascerà le dovute conferme riguardo l’arrivo dei suoi nuovi iPhone.