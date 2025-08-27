WindTre, super promo aggiuntiva con giga illimitati

L’operatore telefonico italiano WindTre ha lasciato gli utenti letteralmente senza parole. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile una super promozione aggiuntiva per alcuni suoi già clienti selezionati. Questi ultimi potranno infatti ricevere un bundle comprendente giga senza limiti per ben 12 mesi, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

WindTre folle, promo aggiuntiva con giga senza limiti GRATIS per alcuni già clienti

Alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare gratuitamente una super promo aggiuntiva. Come già accennato in apertura, quest’ultima comprenderà un bundle con giga pressoché illimitati per navigare senza pensieri. Questo bundle sarà utilizzabile per un lungo periodo di tempo, ovvero fino a 12 mesi.

L’attivazione di questa promozione aggiuntiva è totalmente gratuita. Al termine dei 12 mesi, poi, la promozione verrà disattivata in maniera automatica. I già clienti dell’operatore WindTre potranno attivare questa super promo direttamente dall’applicazione ufficiale di WindTre. Qui, sarà necessario recarsi nella sezione Offerte Per Te. Proprio in questa sezione sarà presente la voce Giga Illimitati Gratis. Basterà cliccare successivamente su Attiva Gratis per avere questa fantastica promozione sul proprio numero telefonico.

Si tratta certamente di una promozione aggiuntiva davvero eccezionale per i già clienti dell’operatore. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale l’operatore telefonico WindTre sta proponendo l’attivazione di numerose offerte mobile di rilievo. Tra le più interessanti, ci sono sicuramente quelle dedicata alla portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb e CoopVoce è ad esempio disponibile un’offerta davvero vantaggiosa. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo pari a soli 5,99 euro al mese. A questo prezzo, gli utenti potranno utilizzare fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico WindTre e potranno inoltre utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.