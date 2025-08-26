Truffa inventata dai malviventi del web: arriva tramite posta elettronica, attenti

La truffa che si nasconde dietro l’angolo ha colpito anche questa volta e purtroppo ad esserci cascati sono stati gli utenti. Le persone infatti hanno detto di aver perso dati personali e in alcuni casi anche soldi, una situazione davvero incresciosa che purtroppo sta riguardando anche quelli più esperti. Fate molta attenzione quindi, potreste essere i prossimi a cascare in un tranello molto pericoloso.

La nuova truffa si nasconde all’interno di un testo: è stato incollato proprio qui sotto

Cosa succede se credete ad un testo che vi arriva tramite e-mail e invece questo si dimostra tutt’altro che una comunicazione ufficiale da parte di un’azienda? Si può incappare in una truffa, proprio come è accaduto a tanti utenti in queste ore che sono rimasti fregati, perdendo sia soldi che dati personali. Quello che sta accadendo è davvero incredibile, con più utenti che hanno segnalato un testo riguardante un cloud, qualcosa che però non esiste e che in realtà è solo uno specchietto per le allodole. Un inganno, una truffa, chiamatelo come vi pare: gli utenti ci sono cascati e ci hanno perso cose molto importanti. Ecco il testo dal quale dovete guardarvi le spalle:

“PUBBLICITÀ AVANZATA DI SOFTWARE

Cloud

Urgente: Il tuo spazio di archiviazione potrebbe essere quasi pieno

Utilizzato: 4,2 GB / 5 GB

Fotky Backup Documenti Posta

Potresti non essere in grado di inviare o ricevere e-mail.

Per continuare a utilizzare i servizi cloud, libera spazio o espandi la tua archiviazione.

I tuoi file sono al sicuro per ora, ma potrebbero essere eliminati se il cloud non verrà aggiornato.

Aggiorna ora e ottieni 50 GB di archiviazione bonus in più.

Non aspettare!

AGGIORNA“.

La cosa importante è non scaricare alcun allegato ma soprattutto non cliccare su alcun link, siccome è proprio con queste mosse che ci si potrebbe ritrovare in un grosso guaio.