Truffa inventata dai malviventi del web: arriva tramite posta elettronica, attenti

La nuova truffa che gira in rete è diventata difficile da scoprire e molto pericolosa soprattutto per i conti correnti degli utenti

scritto da Felice Galluccio
La truffa che si nasconde dietro l’angolo ha colpito anche questa volta e purtroppo ad esserci cascati sono stati gli utenti. Le persone infatti hanno detto di aver perso dati personali e in alcuni casi anche soldi, una situazione davvero incresciosa che purtroppo sta riguardando anche quelli più esperti. Fate molta attenzione quindi, potreste essere i prossimi a cascare in un tranello molto pericoloso.

La nuova truffa si nasconde all’interno di un testo: è stato incollato proprio qui sotto

Cosa succede se credete ad un testo che vi arriva tramite e-mail e invece questo si dimostra tutt’altro che una comunicazione ufficiale da parte di un’azienda? Si può incappare in una truffa, proprio come è accaduto a tanti utenti in queste ore che sono rimasti fregati, perdendo sia soldi che dati personali. Quello che sta accadendo è davvero incredibile, con più utenti che hanno segnalato un testo riguardante un cloud, qualcosa che però non esiste e che in realtà è solo uno specchietto per le allodole. Un inganno, una truffa, chiamatelo come vi pare: gli utenti ci sono cascati e ci hanno perso cose molto importanti. Ecco il testo dal quale dovete guardarvi le spalle:

Cloud
Urgente: Il tuo spazio di archiviazione potrebbe essere quasi pieno
Utilizzato: 4,2 GB / 5 GB
Fotky Backup Documenti Posta

Potresti non essere in grado di inviare o ricevere e-mail.
Per continuare a utilizzare i servizi cloud, libera spazio o espandi la tua archiviazione.

I tuoi file sono al sicuro per ora, ma potrebbero essere eliminati se il cloud non verrà aggiornato.
Aggiorna ora e ottieni 50 GB di archiviazione bonus in più.
Non aspettare!

AGGIORNA“.

La cosa importante è non scaricare alcun allegato ma soprattutto non cliccare su alcun link, siccome è proprio con queste mosse che ci si potrebbe ritrovare in un grosso guaio.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!