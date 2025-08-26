Kena Mobile vs Ops! Mobile: due virtuali a confronto con promo fino a 300GB

Kena, marchio virtuale che si appoggia a rete TIM, propone la Promo Rush 130. Si tratta di una tariffa dal prezzo contenuto, 6,99€ al mese, che include minuti illimitati, 200 SMS e ben 230 giga in 4G. Un dettaglio importante è che il primo mese è gratuito, permettendo di provare il servizio senza spese iniziali. Anche la consegna della SIM è gratuita, con possibilità di attivazione veloce online. L’offerta è dedicata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali, rafforzando così la concorrenza nel segmento low cost.

La proposta di Ops! Mobile

Il giovane gestore Ops! Mobile ha scelto un approccio aggressivo con la sua OPS Special 300 GB. Al prezzo di 9,99€ al mese mette sul piatto minuti illimitati, 100 SMS e 300 giga complessivi, divisi tra 150 giga di base e altri 150 giga aggiuntivi. L’offerta è valida per chi porta il proprio numero da qualsiasi operatore, ad eccezione di Vodafone. L’attivazione costa 9,90€, con spedizione gratuita della SIM, e la sottoscrizione avviene tramite SPID. La caratteristica “per sempre” senza aumenti nel tempo la rende interessante, soprattutto per chi consuma molta connessione.

Due approcci simili ma con differenze: cosa cambia tra Ops! e Kena

Il confronto tra i due operatori evidenzia un equilibrio particolare. Kena punta su un prezzo più basso e su un pacchetto con 230 giga, mentre Ops! Mobile gioca la carta dei 300 giga totali e di un’offerta chiara ma leggermente più cara. Kena ha il vantaggio del primo mese gratuito, Ops! Mobile quello di rivolgersi a un bacino più ampio di utenti, escludendo solo chi proviene da Vodafone. Entrambi si muovono sul terreno della convenienza, con formule che mettono al centro la quantità di giga, ma con modalità di ingresso e costi che possono orientare la scelta finale. Questa però appartiene solo agli utenti, ai quali dovranno valutare le loro esigenze e, perché no, anche quale operatore tra i due gli starà più simpatico.