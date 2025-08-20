Truffa a nome di un ente nazionale: attenti a questo messaggio perché vi deruba

Quando la truffa entra nel vivo, sono tantissime le persone che finiscono per cascare nel tranello. In queste ore sta accadendo proprio questo: gli utenti credono di avere a che fare veramente con un ente molto importante che però non sa nulla di tutto ciò. Fate attenzione al testo che trovate nel prossimo paragrafo in quanto si tratta proprio di una truffa, l’ennesimo tentativo di phishing che potrebbe fregare gli utenti anche più esperti. Qualcuno ha pagato perdendo i propri dati personali e anche soldi dal conto corrente, per cui c’è da stare veramente in allerta.

Truffa contro gli utenti, è davvero incredibile ciò che sta accadendo con il messaggio posta elettronica

Come si può vedere con il messaggio in basso sembra essere tutto estremamente credibile e reale, affidatevi: non lo è. È una truffa, un inganno che fa credere alle persone di avere a che fare con il vero Fascicolo Sanitario Elettronico, qualcosa di importantissimo ma che in questo caso non c’entra veramente nulla. Come si può vedere dall’indirizzo e-mail mittente, non è quello reale. Il messaggio è stato incollato qui sotto proprio per fornire agli utenti una prova della truffa in corso. Eccolo qui:

“Fascicolo Sanitario Elettronico

Gentile Utente,

La invitiamo ad aggiornare i suoi dati personali per garantire il mantenimento dell’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). L’operazione è semplice e consente di continuare a usufruire in modo sicuro e veloce dei servizi sanitari online messi a disposizione dalla Regione. L’aggiornamento dei dati è fondamentale per tutelare la sicurezza del suo account ed evitare interruzioni nell’accesso a informazioni e servizi di rilevanza sanitaria.

Per completare la vostra identificazione, vi chiediamo di seguire i seguenti passaggi:

visita fascicolosanitario.gov.it/identificazione .

Il tuo codice di accesso é: 1111

Compila i dati necessari.

Conferma il completamento della tua identificazione.

Cordiali saluti,

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).“