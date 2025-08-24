Very Mobile, regalo super con queste due offerte

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo l’attivazione di due offerte mobile estremamente vantaggiose con un fantastico regalo. Attivando una di queste proposte, infatti, gli utenti potranno ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, super regalo per i clienti che attiveranno queste favolose offerte

Per i nuovi clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile che attiveranno una di queste offerte sarà disponibile un favoloso regalo. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno ottenere gratuitamente un buono Amazon dal valore di 10 euro. Per averlo, sarà necessario attivare una delle due proposte di Very Mobile.

La prima è l’offerta denominata Very 6,99 MNP, mentre la seconda è l’offerta denominata Very 7,99 MNP. Entrambe le proposte sono rivolte esclusivamente agli utenti che passeranno a Very Mobile richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, WithU e Segnoverde.

Con l’offerta Very 6,99 MNP si avranno a disposizione ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 5G ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia in upload. Il bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 6,99 euro al mese.

La seconda offerta è Very 7,99 MNP. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 300 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 5G sempre ad una velocità massima di 30 mbps in download e in upload. Anche qui sono inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo però di 7,99 euro al mese.

Secondo quanto è emerso, la promozione per ricevere il buono Amazon da 10 euro sarà valida fino al prossimo 4 settembre 2025.