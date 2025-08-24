NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Optima: 100GB al mese per soli 4,95€, la promo che batte TIM e Vodafone

Chi vuole avere tutto senza pagare troppo, deve affidarsi a Optima Mobile e alla sua Super Mobile Smart piena di contenuti.

Nel panorama delle tariffe mobili, il gestore virtuale Optima si distingue con una proposta estremamente competitiva. La nuova Super Mobile Smart è stata pensata per chi vuole contenere la spesa senza rinunciare a minuti, messaggi e soprattutto a un ampio pacchetto di traffico dati.

Contenuti e costi dell’offerta di Optima

La Super Mobile Smart ha un costo mensile di 4,95€, una cifra tra le più basse del mercato per questa tipologia di pacchetto. L’offerta include 100 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 200 SMS al mese.

Al momento della sottoscrizione, è previsto un contributo per la SIM di 9,90€, attualmente scontato rispetto al prezzo standard di 19,90€. La spedizione è gratuita, e questo porta la spesa iniziale complessiva a 14,85€, comprendendo attivazione e primo canone.

Un aspetto interessante è che l’offerta non prevede vincoli legati all’operatore di provenienza: può essere attivata da chiunque, sia portando il proprio numero sia richiedendo una nuova linea.

Incentivi e riconoscimenti da parte di Optima

Optima ha previsto anche un’iniziativa legata al porta un amico: chi invita un nuovo cliente a sottoscrivere la Super Mobile Smart riceve 5€ di ricarica gratuita, e lo stesso vale per l’amico che aderisce. Un piccolo incentivo che rende l’attivazione ancora più vantaggiosa.

Oltre al prezzo competitivo e ai contenuti inclusi, questa offerta ha ricevuto un riconoscimento importante. È stata infatti eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. A votare sono stati migliaia di consumatori nell’ambito di una ricerca di mercato condotta da Circana, che ha premiato la qualità percepita e il livello di soddisfazione degli utenti.

Con un prezzo fisso, ampia dotazione di giga e un premio ufficiale a certificare la validità del servizio, la Super Mobile Smart rappresenta una delle offerte più interessanti del momento tra quelle proposte dai gestori virtuali. L’occasione quindi è idiota, non lasciatela scappare.

