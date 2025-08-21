Feder Mobile proroga l’offerta low cost Feder Flash 150

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha da poco deciso di continuare a proporre una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo alla super promo nota con il nome di Feder Flash 150. Gli utenti interessati ad averla avevano tempo fino allo scorso 18 agosto 2025. Ora, però, l’operatore ha prorogato la disponibilità fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025.

Feder Mobile, continua la super offerta dell’estate Feder Flash 150

Continua ad essere ancora disponibile la super offerta dell’estate dell’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Feder Flash 150. Come già detto, ora gli utenti avranno tempi fino alla giornata del prossimo 31 agosto 2025 per poterla attivare. Si tratta quindi di una ulteriore proroga di circa 10 giorni.

Ci troviamo di fronte ad una delle offerte mobile più convenienti dell’operatore. Ogni mese, infatti, gli utenti dovranno sostenere una spesa molto bassa di soli 5,99 euro. Dopo di che , potranno utilizzare fino a ben 150 GB di traffico dati ma non solo. Saranno anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri.

L’operatore ha inoltre deciso di prorogare la disponibilità di una promozione davvero folle. Per tutti coloro che attiveranno una delle offerte dell’operatore direttamente online sul sito ufficiale, sarà infatti possibile ottenere gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. Questo sarà però possibile solo a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. In questo modo, gli utenti dovranno pagare inizialmente soltanto un costo di 9,90 euro, che comprenderà due mesi di rinnovo, costo di attivazione, costo e spedizione della scheda sim.

Una promozione dunque davvero eccezionale e che è ancora compatibile con numerose offerte mobile di Feder Mobile, tra cui per l’appunto l’offerta Feder Flash 150 a 5,99 euro al mese e molte altre.