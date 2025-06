Ops! Mobile con 300GB al mese supera TIM e Vodafone, ecco i dettagli

OPS! Mobile, gestore virtuale attivo sul mercato italiano, propone una nuova tariffa pensata per chi vuole molti giga e una gestione semplice del proprio piano mobile. L’offerta si chiama OPS Special 300 GB e prevede minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e ben 300 giga di traffico dati in 4G, al costo fisso di 9,99€ al mese, per sempre. Provider così interessanti non possono passare in secondo piano soprattutto quando il mercato tende a rimodulare i prezzi delle offerte. Questo gestore non lo fa e tiene i costi stabili per sempre una volta sottoscritti, come possono dimostrare tanti utenti.

I 300 giga disponibili si compongono di 150 giga di base e 150 giga extra erogati direttamente da OPS! Mobile. Una quantità di dati che consente di navigare, guardare contenuti in streaming o usare app anche in modo intensivo, senza doversi preoccupare di superare soglie mensili. C’è davvero di tutto, la scelta ora sta solo a voi.

Offerta attivabile da quasi tutti gli operatori

OPS Special 300 GB è una promo riservata a chi effettua la portabilità del proprio numero da un altro gestore. Può essere scelta da chi proviene da qualsiasi operatore, con l’unica eccezione di Vodafone. L’attivazione richiede l’uso dello SPID, che permette di completare il processo in modo veloce e sicuro.

Il costo di attivazione è di 9,90€, da versare una sola volta. La spedizione della SIM è gratuita, che si tratti di una nuova linea o della sostituzione per un numero portato.

Una proposta pensata per chi ha bisogno di molti giga

Con un prezzo fisso garantito, nessun vincolo contrattuale e un bundle di 300 giga al mese, questa offerta si rivolge soprattutto a chi ha consumi elevati e vuole una connessione stabile in mobilità. La combinazione tra quantità di dati, semplicità di attivazione e costi trasparenti rende OPS Special 300 GB una delle tariffe più competitive nel segmento virtuale.