Very Mobile lancia un’offerta a tempo con bonus Amazon

Navigare senza pensieri e connettersi alla massima velocità è possibile grazie alla nuova proposta di Very Mobile. Fino al 21 agosto, i nuovi clienti che effettuano la portabilità da operatori selezionati possono attivare un piano da 300GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese, senza vincoli contrattuali e con la garanzia di zero costi nascosti. L’offerta include anche un buono Amazon.it da 10€ come incentivo per chi sottoscrive entro la scadenza. La SIM, disponibile anche in versione eSIM virtuale, viene consegnata gratuitamente e può essere attivata online o in negozio in pochi minuti.

Very Mobile: servizi inclusi e massima trasparenza

L’operatore assicura una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e del 97% in 5G, con velocità fino a 30Mbps per tutte le offerte e piena velocità nelle opzioni dedicate. Grazie alla modalità hotspot sempre inclusa, è possibile condividere i Giga con altri dispositivi. Per l’uso all’estero, in Unione Europea sono disponibili 10,GB oltre a minuti e SMS illimitati, senza costi aggiuntivi. L’attivazione è semplice! Online si riceve la SIM fisica per posta o il QR code per eSIM via email; nei negozi Very invece è possibile completare l’acquisto e iniziare a usare il servizio immediatamente.

Oltre alla connettività, Very Mobile punta su una politica chiara e priva di sorprese. Non ci sono costi di cambio offerta e i servizi a pagamento indesiderati, come abbonamenti non richiesti, sono bloccati di default. Gli utenti possono decidere in autonomia se abilitare le chiamate internazionali o mantenere l’opzione disattivata per evitare spese extra. Gli SMS bancari restano attivi per garantire il monitoraggio delle operazioni finanziarie.

Il rinnovo avviene lo stesso giorno di ogni mese e il pagamento può essere gestito manualmente o con ricarica automatica. Se i Giga si esauriscono, la navigazione si interrompe per evitare addebiti indesiderati, ma può essere riattivata istantaneamente dall’app al costo del piano mensile. L’assistenza è disponibile online, tramite app o chiamando il numero gratuito 1929. Very Mobile si propone così come un operatore conveniente, flessibile e trasparente, capace di combinare offerte competitive con una gestione semplice e sicura del servizio.