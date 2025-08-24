iPhone 17, trapela la data del debutto ufficiale

A quanto pare i rumors e le indiscrezioni sui prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple sembrano non voler avere fine. Fino ad ora abbiamo infatti avuto modo di scoprire in anteprima numerose caratteristiche di rilievo di questa nuova serie e ora le informazioni non sono terminate. In queste ultime ore sono infatti emersi nuovi rumors riguardanti questa volta la presunta data del debutto ufficiale sul mercato dei nuovi iPhone 17. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

iPhone 17, la nuova serie potrebbe arrivare ufficialmente il 9 settembre

Secondo quanto è emerso in queste ultime ore , la prossima serie di smartphone di punta del colosso americano Apple potrebbe arrivare a breve sul mercato. In queste ore è infatti emerso che la serie dei nuovi iPhone 17 potrebbe essere annunciata in veste ufficiale nei primi giorni di settembre. La data emersa sarebbe quella del prossimo 9 settembre 2025.

A rivelarlo sarebbe stata la stessa azienda di Cupertino tramite un teaser apparso nell’applicazione di Apple TV. Questo teaser sarebbe stato prontamente rimosso dall’azienda. Tuttavia, questo non è bastato, dato che è comunque trapelata in rete la notizia. Per il momento non ci sono conferme, ma il fatto che la data sia stata avvistata nell’app ufficiale di Apple lascia spazio ormai a pochissimi dubbi.

Anche i precedenti modelli dell’azienda sono stati presentati più o meno nello stesso periodo. Staremo comunque a vedere se sarà così. Ricordiamo che in queste settimane sono emerse davvero tante informazioni su questi nuovi smartphone. Sappiamo che quest’anno ci sarà una novità non di poco conto. L’azienda si prepara infatti a sfidare il rivale Samsung, in particolare a sfidare il Samsung Galaxy S25 Edge.

L’azienda presenterà infatti il nuovo iPhone 17 Air. Quest’ultimo, come suggerisce anche il nome, sarà estremamente leggero e sarà soprattutto ultra sottile. Si parla infatti di addirittura soli 5 mm di spessore e questo lo renderà il perfetto rivale di Samsung .