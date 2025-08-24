Copilot: annunciate novità interessanti in arrivo su Windows

Microsoft ha introdotto un aggiornamento importante per Copilot, il suo assistente basato su intelligenza artificiale integrato in Windows. Non si tratta solo di una revisione grafica, ma di una ristrutturazione dell’interfaccia. Un cambiamento che riguarda anche il modo in cui le funzionalità sono organizzate. L’azienda ha ridisegnato il flusso di utilizzo, cercando di rendere più naturale l’interazione e di mettere in evidenza strumenti che in precedenza erano più nascosti. Le nuove funzionalità arriveranno con la build 1.25082.132.0, già distribuita, ma con un rilascio graduale. Al momento, infatti, pochi utenti l’hanno ricevuta, e non è detto che tutti i dispositivi collegati ad uno stesso account possano aggiornarsi contemporaneamente.

Ecco le novità in arrivo per Copilot su Windows

L’impatto visivo del rinnovamento si nota subito. La precedente grafica dai toni violacei e astratti è stata sostituita da un design più leggero e giocoso. Lo sfondo ora mostra margherite che sembrano fluttuare nello spazio, accompagnate da un marcato effetto bokeh che dà profondità alla schermata. La casella per iniziare una conversazione resta nella parte inferiore, ma la novità principale si trova nella parte alta dello schermo. Qui compaiono cinque nuovi riquadri, o moduli, progettati per rendere più immediato l’accesso a informazioni e funzioni.

Un dettaglio curioso riguarda i titoli dei moduli: Microsoft ha deciso di abbandonare il linguaggio tecnico a favore di frasi più colloquiali e descrittive. Ad esempio, al posto del tradizionale “file recenti”, ora c’è scritto “torna a lavorare sui tuoi file”. Ogni modulo ha uno scopo preciso. La sezione dei file recenti mostra solo i documenti che Copilot è in grado di analizzare.C’è poi la sezione dedicata alle app, che consente di aprire programmi compatibili e, allo stesso tempo, di utilizzare Copilot Vision per ricevere suggerimenti sul flusso di lavoro.

Le Pagine di Copilot, invece, sono conversazioni salvate che possono essere richiamate in qualsiasi momento. Infine, l’aggiornamento introduce due ulteriori moduli. Al momento, non sono chiare le loro differenze. Probabilmente, uno raccoglie le conversazioni recenti in ordine cronologico, mentre l’altro, chiamato “Continua a parlare con Copilot”, sembra dare priorità alle conversazioni a cui l’utente ritorna più spesso.