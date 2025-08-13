iPhone 17: un’immagine rivela le dimensioni dei display, c’è anche l’Air

Manca meno di un mese alla presentazione della gamma iPhone 17, attesa – secondo gli ultimi rumor – per il 9 settembre, e continuano ad arrivare dettagli sempre più precisi. L’ultimo arriva dal leaker Majin Bu, che ha condiviso un’immagine dei proteggischermo di tutti i modelli in arrivo, offrendo così un confronto diretto tra le dimensioni dei display.

Il confronto tra i modelli della gamma iPhone 17 in termini di dimensioni

Dallo scatto emergono chiaramente le differenze di diagonale tra le quattro varianti, che questa volta non vedranno il modello Plus tra loro, bensì il nuovo e super sottile iPhone 17 Air:

iPhone 17 : 6,1 pollici

iPhone 17 Pro : 6,3 pollici

iPhone 17 Air : 6,6 pollici

iPhone 17 Pro Max: 6,9 pollici

Il nuovo iPhone 17 Air si posizionerà quindi come erede del modello Plus, mantenendo un display più grande rispetto al base e al Pro, ma restando sotto al Pro Max. La diagonale sarà leggermente inferiore a quella dell’attuale iPhone 16 Plus (6,6 contro 6,7 pollici), ma la vera differenza sarà nello spessore.

Air: sottile e leggero, ma con qualche compromesso

Secondo le indiscrezioni, iPhone 17 Air avrà un profilo di appena 5,5 mm e un peso di circa 146 grammi, caratteristiche che lo renderebbero uno degli smartphone più sottili e leggeri mai prodotti da Apple. Per ottenere questo risultato, però, potrebbero esserci dei sacrifici lato hardware: tra questi, una batteria di capacità ridotta rispetto agli altri modelli della serie.

Una gamma più diversificata per Apple

Con l’introduzione dell’Air, Apple amplia ulteriormente la gamma iPhone, offrendo una scelta più varia in termini di dimensioni, peso e spessore. Se le misure confermate dai proteggischermo fossero corrette, la lineup 2025 proporrebbe quattro formati distinti, pensati per intercettare esigenze e gusti diversi. È chiaro che l’impatto come sempre sarà importante per l’azienda di Copertino, ma tutto andrà confermato dopo aver visto le prime unità tra le mani degli utenti, che potranno così dare la conferma definitiva.