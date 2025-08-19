Samsung Galaxy S25 Ultra: sconto REGALO su Amazon con Galaxy Book4 GRATIS

Gli utenti possono finalmente raggiungere un livello di risparmio a dir poco incredibile su Amazon, con l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra, che oggi viene a costare sempre meno, mettendo comunque a disposizione a tutti anche una promozione più unica che rara.

Il modello attualmente in offerta, nel caso non lo conosceste, è a tutti gli effetti il top di gamma del momento, uno smartphone che raggiunge dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, ed anche un peso di 218 grammi. E’ da tenere in considerazione che è tutto tranne che piccolo e facilmente maneggevole, nonostante comunque si tratti di uno smartphone.

Il processore è un altro componente da tenere in assoluta considerazione, essendo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock a 4,47 Ghz, con alle sue spalle una GPU Adreno 830 a rendere l’esperienza ancora più completa, ricordandone comunque la presenza anche di 12GB di RAM ed una memoria interna che varia fino ad un massimo di 1TB (ma non è comunque espandibile con microSD).

Il display, infine, è da 6,9 pollici di diagonale, trattasi di un dynamic AMOLED 2X di ottima qualità, con densità di 500 ppi, passando comunque per risoluzione di 1440 x 3120 pixel, un refresh rate a 120Hz ed anche 16 milioni di colori, comunque con protezione Gorilla Glass Armor 2.

Amazon sconta a livello mai visto il Samsung Galaxy S25 Ultra

Una delle migliori occasioni del momento attuale riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S25 Ultra, oggi scontato di 320 euro rispetto al valore iniziale di listino (almeno per la variante in oggetto) di 1619 euro, per arrivare in questo modo a costare solamente 1299 euro, con una piccola sorpresa: il Samsung Galaxy Book4 è in regalo. Lo potete ordinare subito al seguente link.