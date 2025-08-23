Realme pronta a presentare uno smartphone con batteria da 10.000 mAh

Quella che sembrava essere soltanto un’idea diventerà presto realtà. Realme è pronta ad annunciare uno smartphone che potrebbe lanciare un duro colpo a colossi come Apple e Samsung per via di una componente che lo renderà unico. All’inizio dell’anno, l’azienda cinese aveva mostrato un prototipo di uno smartphone dotato di una batteria dalla capacità di 10.000 mAh ma le possibilità di vedere il dispositivo sul mercato sembravano essere remote. Contro ogni aspettativa l’azienda ha annunciato di essere pronta a presentare ufficialmente lo smartphone, affermando di aver fatto ricorso a una batteria ancora più grande.

Realme rilascerà uno smartphone con una batteria enorme

Tra soli pochi giorni Realme presenterà il suo nuovo smartphone. L’azienda ha già annunciato la data del debutto, che si terrà il 27 agosto, attraverso un post su X nel quale non rivela la capacità della batteria del dispositivo ma indica che supererà i 10.000 mAh. Attraverso un video, l’azienda esalta la grandezza della batteria ma non permette di osservare alcun ulteriore dettaglio del dispositivo. Non è ancora chiaro, dunque, se questo sarà l’unico punto di forza dello smartphone.

THE BIGGEST JUST GOT EVEN BIGGER. 🔋

realme is set to redefine the limits once more. From 320W fast charging to massive 10,000mAh battery…

What’s coming next? August 27 — Get ready for the next power revolution. pic.twitter.com/KFblZyAlrC — realme Global (@realmeglobal) August 21, 2025

L’idea di far ricorso a una batteria di tali dimensioni potrebbe rappresentare una sfida non indifferente per Realme ma si tratta senz’altro di una dimostrazione delle capacità dell’azienda che supererà notevolmente gli standard attuali.

Basti pensare ai dispositivi di punta attualmente in commercio, come l’iPhone 16 Pro, che monta una batteria da 4685 mAh o al Samsung Galaxy Z Fold 7, alimentato da una batteria da 4400 mAh, per comprendere il traguardo raggiunto da Realme. Resta da scoprire l’effettiva efficienza dello smartphone, così come le sue ulteriori componenti, per comprendere se si tratterà di uno smartphone che potrebbe davvero ricevere una buona accoglienza da parte del pubblico. Senza alcun dubbio la possibilità di avere a disposizione un’autonomia non indifferente rappresenterà un punto di forza che attirerà l’attenzione degli utenti e la scelta di anticipare l’arrivo degli iPhone 17 potrebbe giocare a favore dell’azienda.