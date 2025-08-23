News

Realme pronta a presentare uno smartphone con batteria da 10.000 mAh

Realme sta per lanciare uno smartphone rivoluzionario con una batteria che supera i 10.000 mAh. Scopri di più!

scritto da Giorgia Leanza
Realme

Quella che sembrava essere soltanto un’idea diventerà presto realtà. Realme è pronta ad annunciare uno smartphone che potrebbe lanciare un duro colpo a colossi come Apple e Samsung per via di una componente che lo renderà unico. All’inizio dell’anno, l’azienda cinese aveva mostrato un prototipo di uno smartphone dotato di una batteria dalla capacità di 10.000 mAh ma le possibilità di vedere il dispositivo sul mercato sembravano essere remote. Contro ogni aspettativa l’azienda ha annunciato di essere pronta a presentare ufficialmente lo smartphone, affermando di aver fatto ricorso a una batteria ancora più grande.

Realme rilascerà uno smartphone con una batteria enorme

 

Tra soli pochi giorni Realme presenterà il suo nuovo smartphone. L’azienda ha già annunciato la data del debutto, che si terrà il 27 agosto, attraverso un post su X nel quale non rivela la capacità della batteria del dispositivo ma indica che supererà i 10.000 mAh. Attraverso un video, l’azienda esalta la grandezza della batteria ma non permette di osservare alcun ulteriore dettaglio del dispositivo. Non è ancora chiaro, dunque, se questo sarà l’unico punto di forza dello smartphone.

L’idea di far ricorso a una batteria di tali dimensioni potrebbe rappresentare una sfida non indifferente per Realme ma si tratta senz’altro di una dimostrazione delle capacità dell’azienda che supererà notevolmente gli standard attuali.

Basti pensare ai dispositivi di punta attualmente in commercio, come l’iPhone 16 Pro, che monta una batteria da 4685 mAh o al Samsung Galaxy Z Fold 7, alimentato da una batteria da 4400 mAh, per comprendere il traguardo raggiunto da Realme. Resta da scoprire l’effettiva efficienza dello smartphone, così come le sue ulteriori componenti, per comprendere se si tratterà di uno smartphone che potrebbe davvero ricevere una buona accoglienza da parte del pubblico. Senza alcun dubbio la possibilità di avere a disposizione un’autonomia non indifferente rappresenterà un punto di forza che attirerà l’attenzione degli utenti e la scelta di anticipare l’arrivo degli iPhone 17 potrebbe giocare a favore dell’azienda.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Giorgia Leanza

Diplomata in Scienze Umane, Giorgia Leanza è una studentessa di Lettere Moderne presso l'Università di Catania. Appassionata d'arte, letteratura e tecnologia e si rifugia nella scrittura. Coltiva diversi interessi ed ha sempre un nuovo libro sul comodino.