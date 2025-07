Realme C71 ora con Vodafone da soli 2,99 euro al mese

Il noto operatore telefonico italiano Vodafone aggiorna spesso il suo catalogo di smartphone e dispositivi acquistabili in comode rate mensili. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiunto l’ultimo arrivato in casa Realme. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme C71, il quale sarà disponibile all’acquisto con l’operatore ad un prezzo irrisorio di appena 2,99 euro al mese.

Realme C71, il nuovo entry-level di Realme ora disponibile con Vodafone

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiunto un nuovo smartphone Realme al suo catalogo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo smartphone di fascia entry-level Realme C71. Gli utenti potranno recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati Vodafone per acquistarlo. I prezzi partiranno da appena 2,99 euro al mese , ma sarà ovviamente necessario abbinare all’acquisto dello smartphone l’attivazione di una delle offerte di rete mobile dell’operatore.

Anche per questo nuovo smartphone, gli utenti potranno decidere di adottare il metodo Telefono No Problem con 24 rate mensili oppure il finanziamento Compass. Nel primo caso, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 2,99 euro al mese per 24 rare mensili con in abbinamento una delle offerte Vodafone Special, oppure 3,99 euro al mese per 24 mesi con in abbinamento una delle altre offerte dell’operatore. Con il finanziamento Compass, invece, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 3,99 euro al mese per 30 rate mensili, 5,99 euro al mese per 20 rate mensili e 10,99 euro al mese per 12 rate mensili.

Con il metodo Telefono No Problem, è previsto un costo di anticipo pari a 9,99 euro se si utilizzerà come metodo di pagamento la carta di credito, oppure 39,99 euro scegliendo l’addebito sul conto. Per tutti coloro che sceglieranno invece il finanziamento con Compass, invece, non sarà previsto nessun costo di anticipo. Gli utenti potranno inoltre decidere di pagare la rata in diversi modi, tra cui carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale.

Insomma, si tratta sicuramente di un’ottima occasione per acquistare il nuovo Realme C71. Vi lasciamo qui di seguito la nostra videorecensione.