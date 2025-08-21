Amazon sconta di 140 euro l’Apple iPad Air: il prezzo è in CADUTA LIBERA

Gli utenti su Amazon possono trovare la possibilità di mettere le mani su Apple iPad Air, un tablet tra i migliori attualmente in circolazione, e perfettamente in grado di abbassare di molto il livello di spesa che il consumatore si ritrova a dover sostenere, senza andare ad intaccare minimamente la qualità generale.

La variante di cui vi parliamo oggi è stata lanciata sul mercato nel corso del 2024, è indiscutibilmente l’ultima disponibile, presenta processore Apple M3, con prestazioni al top ed un multitasking che nessun altro modello di iPad è stato in grado di raggiungere nel tempo, sempre appoggiando le basi sull’eccellente display Liquid Retina da 13 pollici di diagonale, con cornici relativamente sottili, ma soprattutto colori estremamente precisi ed affidabili.

Nel momento in cui pensate di acquistarlo dovete comunque sapere che parliamo di un prodotto distribuito con garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, la cui memoria interna non è espandibile con l’ausilio di una microSD e che, nel nostro caso almeno, si può collegare alla rete solo tramite WiFi (non è possibile installare eSIM o similari).

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, con i codici sconto gratis ed anche tanti errori di prezzo esclusivi, vi potete iscrivere subito al canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, il prezzo di Apple iPad Air è in caduta libera

L’Apple iPad Air non è mai costato così poco su Amazon, arriva la splendida promozione che abbassa di molto la spesa finale da sostenere per il suo acquisto, fermo restando essere un tablet di fascia alta. Il suo valore di listino sarebbe di 969 euro, mentre oggi gli utenti possono farlo proprio con un investimento finale che si aggira attorno agli 829 euro, con i 140 euro di sconto previsti ed applicati in automatico. Ordinatelo subito al seguente link.

Al momento attuale sono disponibili quattro colorazioni differenti tra cui poter scegliere per lo stesso modello.