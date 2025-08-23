Crisi climatica, aumento di CO2 mette a rischio i satelliti

Crisi climatica: atmosfera più sottile, orbite meno sicure

Il cambiamento climatico non si limita a innalzare le temperature e a sciogliere i ghiacci. I suoi effetti si estendono fino allo spazio. Uno degli impatti meno noti riguarda i satelliti in orbita bassa (LEO), sempre più fondamentali per comunicazioni, navigazione, osservazione terrestre e gestione dei disastri naturali. Con l’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera superiore, la densità dell’aria si riduce. Questo fenomeno altera l’equilibrio che tradizionalmente ha contribuito a “ripulire” l’orbita bassa da detriti e oggetti non più operativi.

Normalmente, una certa resistenza atmosferica rallenta i satelliti e i frammenti di rottami nello spazio, facendoli rientrare nell’atmosfera e bruciare. Ma con un’atmosfera più rarefatta, questa funzione naturale diventa meno efficace. I detriti restano in orbita molto più a lungo, moltiplicando i rischi di collisione.

Satelliti a rischio collisione e più costi per l’industria

Le conseguenze potrebbero essere gravi. I satelliti ad uso commerciale e scientifici dovranno utilizzare più spesso i propri propulsori per evitare gli scontri, aumentando i consumi di carburante e riducendo la vita operativa delle missioni. Le agenzie spaziali, inoltre, dovranno rafforzare i sistemi di monitoraggio e sviluppare nuove strategie di gestione del traffico orbitale. Il problema si intreccia con la crescita esponenziale dei lanci. Costellazioni come quelle per garantire la connessione internet satellitare aggiungono migliaia di nuovi oggetti nello spazio, amplificando il pericolo.

Il legame tra cambiamento climatico e sicurezza spaziale mostra come le crisi ambientali e tecnologiche siano sempre più connesse. Difendere i satelliti significa proteggere infrastrutture vitali per la vita quotidiana, dal GPS alle previsioni meteo, dalle telecomunicazioni alla gestione delle emergenze. Agire sul cambiamento climatico, dunque, non riguarda solo la salute del pianeta, ma anche la sostenibilità delle attività spaziali. Uno spazio pericoloso metterebbe a rischio innovazione, ricerca scientifica e persino la sicurezza delle società moderne.