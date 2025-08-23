Google Wallet rivoluziona l’organizzazione dei pass digitali

Google Wallet si prepara a introdurre una funzione pensata per cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono pass e biglietti. Dopo mesi di speculazioni, il codice della versione 25.32.792031365 ha confermato l’esistenza dell’opzione “Automatically import passes”. L’attivazione manuale permette all’app di cercare nella galleria immagini documenti utili, come carte d’imbarco o ticket per eventi, per poi suggerirne l’aggiunta. L’utente mantiene comunque il controllo finale. Riceverà una notifica e potrà decidere se importare o meno i contenuti trovati. Questo garantisce sia praticità che sicurezza.
Google Wallet, una gestione sempre più smart dei contenuti digitali
L’opzione, attualmente disabilitata per impostazione predefinita, può essere attivata in due modi. Durante l’aggiunta manuale di un pass, attraverso la voce “Everything else”, o direttamente dalle impostazioni dell’app. In entrambi i casi, l’accesso alle foto sarà richiesto per consentire la scansione automatica. Una volta concessa l’autorizzazione, l’app lavorerà in background per trovare biglietti validi, riducendo così il numero di passaggi necessari rispetto alla condivisione manuale delle immagini, introdotta qualche mese fa.
La nuova funzione rappresenta un’evoluzione naturale dell’approccio adottato da Google Wallet nella gestione dei documenti digitali. Già con il precedente aggiornamento, l’app aveva mostrato l’intenzione di rendere più immediata l’aggiunta di pass, introducendo la possibilità di importarli tramite condivisione diretta delle immagini. Ora il passo successivo punta a rendere il processo ancora più fluido, senza sacrificare il controllo da parte dell’utente.
Sebbene non sia ancora stata rilasciata ufficialmente, la presenza della funzione nel codice dell’ultima versione fa pensare a un lancio imminente. L’obiettivo di Google sembra chiaro: alleggerire il carico operativo per chi utilizza biglietti digitali, trasformando Wallet in un vero e proprio assistente intelligente. Se confermata, questa novità potrebbe migliorare in modo significativo l’esperienza utente, rendendo l’app sempre più integrata nella quotidianità. Si tratta di un aggiornamento che guarda al futuro, in cui il portafoglio fisico diventa un ricordo sempre più lontano.