Samsung Galaxy Z Fold 7: sconto FOLLE su Amazon con COUPON e Galaxy Book4 GRATIS

Gli utenti sono pronti a raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sull’acquisto di un Samsung Galaxy Z Fold 7, dispositivo di fascia altissima, tra i migliori e più ricercati in circolazione, con la sua capacità di mettere in mostra specifiche di alto livello, oltre a tecnologia inedita ed esclusiva. La promozione oggi disponibile su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori in assoluto, sia perché propone uno sconto con coupon, ma anche per la presenza di un regalo assolutamente imperdibile.

Le dimensioni del prodotto, considerando che a tutti gli effetti stiamo parlando di un foldable, sono estremamente ridotte, pensate infatti che una volta aperto raggiunge solamente 4,2 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 215 grammi. Lo smartphone integra processore Snapdragon 8 Elite per Galaxy, il solito eccellente octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 4,47 GHz, passando anche per GPU Adreno 830, con 16GB di RAM. La memoria interna, il cui taglio varia in relazione alla variante acquistata, non è espandibile con l’ausilio di una microSD.

Essendo un foldable sono presenti due display, uno esterno da 6,5 pollici di diagonale, Dynamic AMOLED 2X con risoluzione di 1080 x 2520 pixel, ed uno interno, sempre con la stessa tecnologia, ma da 8 pollici e risoluzione di 1968 x 2184 pixel (in questo caso parliamo di refresh rate a 120Hz ed anche 367 ppi).

Samsung Galaxy Z Fold 7: il prezzo Amazon è davvero basso

Il valore di listino di questo smartphone è davvero elevato, se considerate che comunque sono necessari 2199 euro per il suo acquisto. Su Amazon è disponibile un coupon che lo sconta a 2089 euro (circa 110 euro di sconto, per la variante 12GB e 256GB di ROM), a cui si aggiunge comunque la possibilità di avere gratis il Samsung Galaxy Book4, per l’acquisto effettuato entro e non oltre il 7 settembre. Se lo volete comprare, premete qui.