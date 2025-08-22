Windows 11, in arrivo novità anche per Esplora File tra Azioni IA e non solo

Microsoft continua a rinnovare Esplora File su Windows 11, introducendo funzioni pensate per rendere più immediata l’interazione. Secondo quanto emerso da alcune anteprime condivise online, il sistema si arricchirà presto di pulsanti contestuali visibili già al passaggio del mouse. In questo modo non sarà più necessario cliccare per accedere ad alcune operazioni: compariranno tre icone rapide che permetteranno di aprire direttamente la cartella contenitrice, interrogare Copilot sul file selezionato o accedere al menu contestuale classico.

Un piccolo ma significativo miglioramento, che mira a velocizzare i flussi di lavoro ed eliminare passaggi superflui nelle azioni quotidiane. In realtà è questo che cercano gli utenti Windows 11, ai quali ormai vogliono praticità ed intuitività.

Le nuove Azioni IA in arrivo su Windows 11 per gli utenti

Il rinnovamento non si ferma qui. Microsoft sta preparando anche un sottomenu dedicato alle “Azioni IA”, accessibile con il tasto destro. Questa sezione racchiude strumenti avanzati basati su Windows Copilot, come la ricerca contestuale con Bing, la possibilità di sfocare lo sfondo nelle immagini, la rimozione di oggetti indesiderati e perfino la compressione intelligente dei documenti.

Tutte queste operazioni vengono gestite dai modelli locali di intelligenza artificiale integrati nel sistema operativo. Ciò significa che i file non devono essere caricati su server esterni, un aspetto che garantisce sia maggiore privacy sia tempi di risposta più rapidi.

Un passo avanti per l’esperienza utente su Windows 11

L’integrazione delle scorciatoie e delle funzioni basate sull’IA segna un ulteriore passo verso l’evoluzione di Windows 11, che punta sempre di più su strumenti capaci di semplificare la vita agli utenti. Con queste novità, Esplora File non sarà più soltanto un gestore di cartelle, ma un vero e proprio hub intelligente per gestire e modificare i contenuti. L’intento di Microsoft sembra dunque quello di aiutare gli utenti ad avere sempre più praticità durante l’utilizzo del sistema operativo ogni giorno.