Windows 11

Microsoft continua nel suo percorso di modernizzazione di Windows 11, trasferendo sempre più funzioni dal tradizionale Pannello di Controllo alla più aggiornata app Impostazioni. Con le ultime build rilasciate agli Insider nei canali Dev e Beta – rispettivamente le versioni 26200.5742 e 26120.5742 – diverse opzioni storicamente legate alla gestione di lingua, data e ora e tastiera hanno cambiato posizione, entrando ufficialmente nella nuova interfaccia di configurazione.

Data e ora: più funzioni direttamente nelle Impostazioni

La sezione Impostazioni > Data e Lingua > Data e ora ora integra ulteriori strumenti per la personalizzazione. È possibile aggiungere più orologi da visualizzare nel system tray, ovvero l’area a destra della barra delle applicazioni. Questa opzione si trova in una sezione espandibile, chiusa di default, dedicata alla visualizzazione dell’orologio. Sempre nella stessa pagina è stato inserito il cambio del server di sincronizzazione per data e ora, utile per chi preferisce allinearsi a un servizio NTP specifico. Inoltre, il formato della data – ad esempio giorno/mese/anno o mese/giorno/anno – può ora essere configurato direttamente da qui, così come la scelta tra il formato a 24 ore o AM/PM.

La pagina Impostazioni > Data e Lingua > Lingua e regione permette ora di modificare la formattazione di numeri e valute nella sezione Regione. Questo aggiornamento consente di adattare la rappresentazione dei dati numerici agli standard di diversi Paesi, migliorando la flessibilità per utenti internazionali. È stata introdotta anche la possibilità di abilitare lo standard Unicode UTF-8, offrendo un supporto più ampio alle lingue di tutto il mondo e migliorando la compatibilità con applicazioni e contenuti multilingue.

Infine, nella sezione Ulteriori impostazioni, gli utenti possono ora applicare le impostazioni attuali di lingua e località anche alla schermata di benvenuto e all’account di sistema, garantendo un’esperienza coerente sin dall’avvio del PC.

Le opzioni relative alla tastiera sono state arricchite in Impostazioni > Accessibilità > Tastiera, dove è ora possibile regolare velocità e ritardo di ripetizione dei tasti. Questo significa poter definire dopo quanti secondi inizia la ripetizione di un carattere tenendo premuto un tasto e con quale rapidità viene ripetuto. In Impostazioni > Accessibilità > Cursore, invece, è stata introdotta la possibilità di impostare la velocità di intermittenza del cursore di testo, una funzione utile sia per esigenze di comfort visivo sia per chi ha difficoltà nel seguire il puntatore in scenari di scrittura prolungata.

Oltre alle modifiche funzionali, la nuova build introduce anche un restyling della schermata di errore mostrata quando il sistema non è in grado di aprire un programma. L’interfaccia è stata aggiornata per integrarsi meglio con il design di Windows 11, offrendo messaggi più chiari e visivamente coerenti con il resto del sistema.

Per gli Insider del canale Dev, è disponibile anche una nuova grafica per la sezione del menu Start dedicata all’integrazione con smartphone Android e iOS. Questo miglioramento mira a rendere più immediata la connessione e la gestione del telefono tramite Phone Link (precedentemente noto come “Collegamento a Windows”).