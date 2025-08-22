Skoda Vision O: la wagon elettrica che guarda al futuro

Skoda ha ufficialmente svelato i primi dettagli della Vision O, il concept destinato a rivoluzionare l’idea stessa di station wagon. Il debutto ufficiale è previsto l’8 settembre al Motor Show di Monaco, ma il teaser diffuso mostra già un design tutto nuovo. Cofano inclinato, parabrezza spiovente e tetto discendente danno alla vettura una forte spinta aerodinamica. Sul retro emergono lo spoiler diviso e i fari a LED a forma di “T”, un segno adottato per l’identità visiva della casa. Il montante B è stato ripensato e si integra armoniosamente nella coda, dove logo e badge “Vision O” sono incastonati invece nel portellone.

Una nuova Skoda Octavia 100% elettrica all’orizzonte

Il nome della nuova arrivata non è casuale. La “O” richiama la circolarità, simbolo di un percorso sostenibile che parte dai materiali e si chiude con il riciclo. Il project manager Daniel Edr parla di “ritorno alle origini”, richiamando semplicità e robustezza, qualità che hanno reso grande la Octavia. La Vision O eredita lo spirito di modelli come la Yeti e la Roomster, aggiornandolo però alle sfide dell’era elettrica attuale. Skoda conosce bene il valore delle wagon. Non a caso dagli anni ’20 fino alle Octavia moderne, ha costruito una leadership europea, con oltre tre milioni di esemplari venduti dal 1998.

Dietro l’aspetto da concept, la Vision O anticipa il futuro della Octavia elettrica. Il modello sarà sviluppato sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, un’architettura a 800 volt pensata per garantire ricariche ultraveloci ed efficienza superiore. La versione di serie dovrebbe arrivare entro la fine del decennio, condividendo componenti con la prossima Volkswagen ID. Golf.

Klaus Zellmer, CEO di Skoda Auto, definisce la Vision O “l’inizio di una nuova era”. Le sue parole evidenziano la volontà di restare protagonisti in un settore tradizionale, senza rinunciare a guidare il cambiamento verso l’elettrico. La wagon diventa così il manifesto di un nuovo equilibrio tra estetica, tecnologia e responsabilità ambientale. Con la Vision O, Skoda ribadisce quindi il suo ruolo centrale in Europa e mostra come il concetto di station wagon possa rinascere in chiave sostenibile e moderna.