Fitbit per Pixel Watch si rinnova con Material 3 Expressive

Google ha avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento per l’app Fitbit su Wear OS, portando sui Pixel Watch un restyling completo. La revisione fa parte del progetto di uniformità grafica già intrapreso con altre app come Keep, Calendar e Maps, ora tutte contraddistinte dal linguaggio visivo del Material 3 Expressive.

L’aggiornamento tocca ogni elemento dell’applicazione, a partire dall’icona che abbandona il vecchio sfondo verde acqua per un design bianco con gradiente verde. All’interno, le schermate sono state ridisegnate per offrire meno grigio e più colore, con caratteri arrotondati e testi più leggibili. Gli indicatori dei valori e degli obiettivi sono ora racchiusi in pillole colorate, mentre la sezione dedicata al sonno abbandona il viola monocromatico per una palette varia e più dinamica.

Fitbit: nuove funzioni per il monitoraggio e i riquadri

Il cambiamento però non riguarda solo l’aspetto estetico. I riquadri collegati all’app hanno perso gli anelli di avanzamento tradizionali e mostrano ora “pillole” che rendono le informazioni più immediate. Alcuni hanno ridotto i dati visualizzati, altri hanno invece guadagnato chiarezza e introdotto pulsanti quadrati o circolari in linea con lo stile Material 3 Expressive.

Il monitoraggio dell’attività fisica prevede un pulsante d’avvio circondato da un cerchio animato che cambia forma durante il caricamento. La zona della frequenza cardiaca è ora indicata da colori che vanno dal blu al rosso, facilitando la lettura durante l’allenamento. Anche il Riepilogo mattutino è stato aggiornato con caratteri più grandi, contenuti riorganizzati e colori vivaci, trasformando la schermata in un pannello completo e di facile consultazione per chiunque.

L’aggiornamento, distribuito gradualmente con la versione 3.40.1.794050398, è disponibile per tutte le generazioni di Pixel Watch. Dopo l’installazione, le modifiche possono richiedere alcuni minuti per comparire del tutto, segno della presenza di un intervento lato server. Per ottenere la nuova versione basta recarsi sul Play Store tramite lo smartwatch e controllare la sezione dedicata agli aggiornamenti. Insomma, con questo restyling, Google rafforza la centralità di Fitbit, offrendo agli utenti Pixel Watch un’app non solo più funzionale, ma anche visivamente più moderna e coinvolgente.