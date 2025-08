Android: come bloccare dallo smartphone un PC Windows 11

Microsoft ha introdotto una nuova funzione per gli utenti Android che utilizzano l’app Collegamento a Windows (Link to Windows). Si tratta della possibilità di bloccare da remoto un PC con Windows 11, direttamente dal proprio smartphone. Una novità utile in tutte quelle situazioni in cui ci si allontana dalla scrivania senza aver bloccato manualmente il computer.

Il blocco avviene tramite un semplice pulsante visibile nella schermata principale dell’app. È importante che sia lo smartphone sia il PC siano connessi a internet, anche su reti diverse. Dopo aver attivato questa funzionalità, verrà stabilita la connessione tra i due Device, garantendo quindi un livello di sicurezza ancora più alto.

Bisogna scaricare la versione 1.25071.165 per Android

La funzione è stata introdotta con la versione 1.25071.165 dell’app Collegamento a Windows, in fase di rilascio sul Play Store. Nel caso in cui non l’aveste ancora ricevuta, state tranquilli: l’aggiornamento che contiene questa funzione è in distribuzione.

Si tratta di un piano di aggiornamento anche estetico dell’interfaccia dell’applicazione, che non garantirà solo il blocco remoto. L’app infatti mostra anche le ultime foto e file condivisi, permette la gestione della clipboard, l’avvio della condivisione dello schermo del telefono e l’accesso rapido ai documenti.

Come si attiva il blocco remoto del PC

La procedura è piuttosto intuitiva:

Installare Collegamento a Windows dal Play Store su smartphone Android; Aprire l’app Phone Link su Windows 11 e selezionare Android; Scansionare il QR code mostrato sullo schermo del PC; Inserire il codice di verifica e concedere i permessi richiesti; Dopo la configurazione, il pulsante per il blocco sarà visibile nella Home dell’app.

Focus su Android e sinergie con i produttori

Dopo il ritiro dal mercato mobile, Microsoft ha deciso di puntare sul software, sviluppando soluzioni che integrano Android e Windows. Il blocco remoto è solo una delle funzioni pensate per migliorare la continuità tra smartphone e PC. Alcune caratteristiche avanzate, come l’uso diretto dello smartphone Galaxy come hotspot dal menu Wi-Fi di Windows, sono riservate ai dispositivi Samsung, grazie a partnership specifiche.

Per via delle restrizioni di iOS, molte di queste integrazioni non sono disponibili per iPhone, consolidando ancora una volta la preferenza di Microsoft per l’ecosistema Android.