Dopo una lunga attesa, Google ha iniziato a distribuire una delle funzionalità più richieste della sua app Messaggi. Stiamo parlando della possibilità di eliminare un messaggio per tutti i partecipanti a una chat RCS. Questa opzione, chiamata “Elimina per tutti”, si affianca alla già esistente “Elimina per me”. E permette ora di rimuovere anche dai dispositivi altrui un messaggio inviato per errore. Rendendo così più semplice correggere sbagli o invii imbarazzanti. Il rollout è già in corso su larga scala. Secondo quanto segnalato da Android Authority, la nuova funzione è accessibile semplicemente tenendo premuto un messaggio. E poi selezionando l’opzione desiderata. Non è necessario aggiornare manualmente l’app. La modifica arriva tramite aggiornamento lato server e sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

La funzione avvicina Google Messaggi agli standard di altre piattaforme

Questa novità porta finalmente Google Messaggi in linea con altri servizi di messaggistica come WhatsApp, Telegram o iMessage, dove la cancellazione remota è una prassi consolidata. La funzione era stata avvistata in fase di sviluppo nei mesi scorsi e, dopo un primo periodo di test riservato a pochi utenti beta, è ora pronta per la diffusione generale. Tuttavia, restano alcune domande tecniche in sospeso.

Non è ancora chiaro se la funzione si basi interamente sullo standard RCS Universal Profile 3.0, che supporta nativamente l’eliminazione e la modifica dei messaggi. Se così fosse, la funzionalità potrebbe un giorno diventare interoperabile anche con le app di messaggistica di altri produttori. Come quella di Apple, che dovrebbe introdurre il supporto RCS con iOS 26. Se invece si trattasse di una soluzione sviluppata da Google su misura, la cancellazione funzionerebbe esclusivamente tra utenti di Google Messaggi.

Indipendentemente dal dettaglio tecnico, questa introduzione segna un passo avanti notevole per Android. Consente agli utenti di avere un maggiore controllo sui propri messaggi, con un livello di flessibilità finora assente. Resta solo da vedere se e come sarà estesa a tutte le tipologie di chat RCS nei prossimi aggiornamenti.