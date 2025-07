GSMA: in arrivo il nuovo standard RCS Universal Profile 3.1

Il settore della messaggistica mobile sta attraversando una trasformazione profonda. Quest’ultima è spinta dalla necessità di superare i limiti degli SMS tradizionali. In tale contesto, l’annuncio della GSMA riguardo al lancio di RCS Universal Profile 3.1 segna un momento decisivo. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico. Tale versione, infatti, rappresenta il consolidamento di un progetto globale volto a definire un nuovo standard per la comunicazione testuale e multimediale via rete mobile. Il cambiamento è il frutto di una collaborazione tra operatori, produttori di dispositivi e sviluppatori software. I quali hanno riconosciuto nell’RCS il successore naturale degli SMS. L’obiettivo è garantire una coerenza tecnica che possa funzionare su scala mondiale. E i numeri confermano che la direzione è quella giusta. Con oltre un miliardo di messaggi RCS scambiati quotidianamente solo negli Stati Uniti l’adozione della tecnologia sta registrando una forte accelerazione.

Nuovo standard presentato da GSMA

Un punto cardine della versione 3.1 riguarda l’efficienza delle connessioni tra dispositivi mobili e i sistemi degli operatori. In passato, una delle sfide principali per RCS era garantire una comunicazione fluida in contesti di rete discontinua o debole. Ora, con l’integrazione più profonda dei sistemi di notifiche push dei principali sistemi operativi mobili e il miglioramento delle procedure di onboarding dei dispositivi, la qualità dell’interazione utente-servizio compie un salto in avanti.

E non è tutto. Il nuovo supporto al codec xHE-AAC apre la strada a una gestione migliorata dei contenuti audio. Non è più questione solo di mandare semplici note vocali. L’utente, infatti, può ora contare su una resa acustica superiore. Tale upgrade riflette una trasformazione culturale: la messaggistica non è più solo testo. Con la diffusione delle note vocali si sta trasformando in un ecosistema multimediale in continua evoluzione. Con RCS Universal Profile 3.1, l’industria delle telecomunicazioni riafferma quindi la volontà di offrire strumenti non solo tecnologicamente avanzati, ma anche capaci di adattarsi alle nuove esigenze degli utenti.