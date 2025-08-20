Google Messaggi come WhatsApp, ecco l’opzione “elimina per tutti” nelle chat RCS

C’era una novità che io utenti, a assidui utilizzatori di Google Messaggi, Attendevano da molto tempo, ovvero l’arrivo di un’opzione: Elimina per tutti. A quanto pare questa è arrivata e va così ad arricchire la chat RCS del colosso americano. Ora non ci sarà più solo la funzione “Elimina per me”, ma anche quest’altra, la quale consentirà di eliminare un messaggio anche per l’altro interlocutore della chat. Ora, infatti, tenendo premuto un messaggio inviato, sarà possibile eliminarlo anche dai telefoni degli altri partecipanti alla conversazione.

Si tratta di un passo importante per chi utilizza quotidianamente Google Messaggi, utile in particolare per correggere errori, ripensamenti o invii sbagliati che prima restavano inevitabilmente visibili a tutti i destinatari.

Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento

Attualmente Google avrebbe fatto partire la distribuzione dell’aggiornamento per tantissimi utenti. Con questo aggiornamento, l’app di Google si allinea a ciò che piattaforme concorrenti offrono già da tempo, portando lo standard RCS più vicino alla piena parità con i servizi di messaggistica istantanea più diffusi.

Resta però un nodo tecnico ancora da chiarire. Non è confermato se la funzione sfrutti lo standard RCS Universal Profile 3.0 – che supporta nativamente la modifica e la cancellazione dei messaggi – oppure se Google abbia scelto un’implementazione proprietaria. La differenza è cruciale: nel primo caso, la cancellazione potrebbe in futuro funzionare anche tra app diverse, inclusa quella di Apple, che con iOS 26 introdurrà il supporto ufficiale a RCS. Nel secondo caso, invece, la compatibilità resterebbe limitata agli utenti di Google Messaggi.

Un miglioramento concreto per gli utenti Android

Indipendentemente dalla modalità tecnica scelta, l’arrivo di questa funzione rappresenta un salto di qualità per chi si affida a Google Messaggi. La possibilità di eliminare messaggi da tutte le chat RCS amplia il controllo nelle conversazioni e riduce gli inconvenienti legati a invii errati, rendendo l’app più moderna e competitiva rispetto ai suoi principali rivali.