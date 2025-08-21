iPhone 17

La questione della SIM fisica sugli iPhone torna al centro dell’attenzione con l’avvicinarsi del debutto della serie iPhone 17, attesa per il 9 settembre. Negli Stati Uniti, Apple ha già avviato la transizione alla sola eSIM a partire da iPhone 14, ma resta da capire quando e come questa scelta verrà estesa agli altri mercati.

Il leak di Majin Bu

Secondo il leaker Majin Bu, uno dei più attivi della scena, Apple non avrebbe ancora deciso di eliminare del tutto lo slot per la SIM fisica. Il suo ultimo post mostra immagini che dovrebbero ritrarre il carrellino SIM di iPhone 17 Pro, segnale che almeno alcuni modelli manterranno ancora questa caratteristica. Si tratterebbe dunque di un approccio più graduale, senza un passaggio netto e globale alla sola eSIM. Anche qualora le immagini fossero autentiche, resta da chiarire in quali mercati Apple manterrà lo slot per la SIM. Negli Stati Uniti la transizione è ormai consolidata, mentre in Europa e in altri paesi potrebbero esserci ancora resistenze legate a infrastrutture e politiche commerciali degli operatori. Lo scenario più probabile è che Apple amplierà la disponibilità dei modelli solo eSIM, ma senza abbandonare del tutto il carrellino nei paesi che non sono ancora pronti al cambiamento.

La strategia potrebbe però variare a seconda dei modelli. I rumor emersi nei mesi scorsi parlano di un iPhone 17 Air sottilissimo e privo di slot SIM, progettato per spingere al massimo la riduzione dello spessore e la resistenza della scocca. In questo caso, l’adozione esclusiva della eSIM potrebbe avvenire su tutti i mercati, segnando la differenza rispetto alle varianti Pro e standard. Apple sembra intenzionata a mantenere un equilibrio tra innovazione e praticità. Da un lato la eSIM offre vantaggi in termini di sicurezza, gestione dei profili e design, dall’altro lo slot fisico resta ancora necessario in molti paesi per garantire la compatibilità con le reti mobili e con le abitudini di utilizzo degli utenti.

Il leak sul presunto carrellino di iPhone 17 Pro lascia intendere che la rimozione definitiva della SIM fisica non avverrà quest’anno a livello globale. È probabile che Apple continui con una strategia a due velocità, mantenendo entrambe le opzioni a seconda del mercato e del modello. L’evento di settembre darà le risposte definitive, ma lo scenario più realistico è quello di una convivenza ancora per qualche anno tra SIM tradizionali ed eSIM.