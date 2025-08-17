iPhone 17 Pro: la rivoluzione nel design delle antenne

Manca meno di un mese alla presentazione ufficiale degli iPhone 17, prevista secondo le indiscrezioni per martedì 9 settembre. Tuttavia, continuano ad arrivare nuove anticipazioni, in particolare sui modelli Pro. L’ultima novità arriva dal leaker Majin Bu, che ha condiviso due render dettagliati su X. Le immagini rivelano un importante cambiamento nel design delle antenne degli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max. Il nuovo layout si distacca dai precedenti modelli, rompendo con lo stile adottato a partire dall’iPhone 11 Pro. Al posto del classico quadrato per il comparto fotografico, Apple sembra voler introdurre una camera bar che attraversa orizzontalmente tutto il retro del dispositivo.
Dopo l’iPhone 17 Pro, si aspetta il modem C con il prossimo modello
Questa modifica non riguarda solo l’estetica. Le nuove linee in plastica, che incorniciano la sezione fotografica, suggeriscono un sistema di antenne ridisegnato per migliorare le prestazioni. L’ispirazione pare arrivare direttamente dall’Apple Watch Ultra. Sempre secondo Majin Bu, la nuova configurazione avrebbe spinto Apple anche a rivedere la posizione del logo, ora più in basso. I cambiamenti estetici, quindi, si intrecciano con scelte funzionali, forse in preparazione al passaggio futuro ai modem proprietari.
I nuovi iPhone 17 Pro continueranno a utilizzare modem Qualcomm, ma il futuro della connettività in casa Apple è già tracciato. Il modem C1, sviluppato internamente, sarà introdotto con l’iPhone 17 Air. Per il vero salto tecnologico, però, bisognerà aspettare l’anno prossimo. Nel 2026, con l’arrivo degli iPhone 18 Pro, debutterà il modem C2, progettato per sostituire definitivamente le soluzioni esterne. Questo percorso evidenzia una strategia precisa. Cioè affrancarsi gradualmente da fornitori terzi e consolidare il controllo sull’intera filiera hardware.
Le modifiche al design delle antenne nei modelli Pro sembrano quindi avere anche una valenza ingegneristica. Un’anticipazione tangibile di quello che sarà un cambiamento più profondo nel modo in cui Apple gestirà la connettività dei suoi dispositivi. Una transizione che potrebbe portare benefici significativi in termini di autonomia, velocità di connessione e ottimizzazione dei consumi. I dettagli ufficiali saranno svelati presto, ma il futuro degli iPhone è già ben scritto.