iPhone 17 Pro, Apple distinguerà la fascia alta con un vetro particolare

Con l’avvicinarsi della nuova generazione di iPhone, emergono dettagli sempre più precisi sulle strategie che Apple potrebbe adottare per differenziare i modelli Pro all’interno della serie iPhone 17. Se da un lato la società sarebbe pronta a introdurre il refresh rate a 120 Hz e la modalità always-on su tutta la gamma, inclusi i modelli base e il nuovo iPhone 17 Air, dall’altro starebbe valutando l’inserimento di una caratteristica esclusiva per le versioni Pro e Pro Max.

Secondo indiscrezioni affidabili, Apple avrebbe in cantiere un display con trattamento anti-riflesso e maggiore resistenza ai graffi, ispirato alla finitura nano-texture già vista su iMac, MacBook Pro e iPad Pro M4. Si tratterebbe di un vetro opaco, progettato per ridurre al minimo i riflessi ambientali senza sacrificare la qualità cromatica del pannello.

Un vantaggio reale in contesti professionali e all’aperto

Questo nuovo trattamento, se confermato, offrirebbe benefici concreti nell’uso quotidiano. Il vetro opaco migliorerebbe la leggibilità in ambienti molto luminosi, come all’esterno sotto luce solare diretta o in spazi professionali dove la visibilità dello schermo è essenziale. Inoltre, una maggiore resistenza ai graffi contribuirebbe ad aumentare la durabilità percepita dei modelli Pro, rendendoli ancora più adatti a un utilizzo intensivo.

Apple potrebbe decidere di adottare questa finitura come dotazione standard oppure proporla come opzione a pagamento, seguendo lo stesso approccio già visto con altri dispositivi della gamma Mac e iPad. In entrambi i casi, l’obiettivo sarebbe quello di preservare l’appeal della fascia alta, in un contesto in cui le specifiche tecniche si stanno uniformando tra i vari modelli.

Possibili criticità da tenere in considerazione

Se da un lato il vetro opaco rappresenta una soluzione sofisticata, non si possono escludere alcune controindicazioni. Su altri dispositivi con trattamento nano-texture, sono stati segnalati compromessi in termini di brillantezza e definizione, che potrebbero incidere sulla resa complessiva dell’esperienza visiva. Apple dovrà quindi bilanciare qualità percepita e prestazioni reali, per evitare che la novità venga percepita come una rinuncia sul piano estetico.

In un panorama dove la gamma si presenta sempre più omogenea nelle dotazioni principali, la qualità dei materiali e l’esperienza d’uso diventano fattori distintivi. Il nuovo display potrebbe essere una delle chiavi con cui Apple intende mantenere la centralità dei modelli Pro, non solo per le prestazioni, ma anche per solidità costruttiva e attenzione ai dettagli.