Matter 1.4.2 rilasciata ufficialmente: ecco le novità

La Connectivity Standards Alliance ha rilasciato un aggiornamento che merita attenzione. Si tratta di Matter 1.4.2, ufficializzato come secondo update del 2025, concentra i suoi interventi su sicurezza e praticità. A tal proposito, la sicurezza preventiva è l’elemento che più caratterizza tale release. Steve Hanna, ingegnere di Infineon, sottolinea come non siano state riscontrate vulnerabilità, ma l’obiettivo è rafforzare la protezione prima che emergano problemi reali. In quest’ottica fanno il loro debutto le Certificate Revocation Lists (CRL). Strumenti in grado di invalidare i certificati di autenticità (DAC) dei dispositivi compromessi, bloccando eventuali cloni. Il controllo di validità avviene già durante la configurazione, grazie ai dati conservati nel Distributed Compliance Ledger, un registro decentralizzato che funge da archivio di riferimento per Matter.

Matter: cosa comprende il nuovo aggiornamento?

In contesti complessi, dove più amministratori condividono la gestione, diventa essenziale il Vendor ID Verification. Si tratta di un sistema che conferma che chi richiede l’accesso sia davvero il produttore dichiarato. A ciò si aggiungono le Access Restriction Lists (ARL), pensate per impedire modifiche non autorizzate alle impostazioni di router e access point certificati Matter.

Anche il processo di configurazione si evolve. Ora è possibile associare un dispositivo utilizzando esclusivamente il Wi-Fi, grazie alla tecnologia Wi-Fi Aware (USD). Già disponibile su Android e prevista per iOS 26, tale opzione riduce la dipendenza dal Bluetooth e consente ai produttori di abbattere i costi hardware legati a tale componente.

La gestione della casa smart guadagna nuove potenzialità con il cluster di Scenes Management. Per migliorare l’efficienza, la funzione Quieter Reporting riduce il traffico di rete nelle automazioni. E non è tutto. La Node Reconfiguration invia ai controller notifiche automatiche ogni volta che un dispositivo aggiorna le proprie funzioni. Gli Endpoint Unique IDs, invece, prevengono la creazione di duplicati quando un prodotto con più controlli integrati viene rimosso e poi aggiunto nuovamente. Si tratta di soluzioni importanti che promettono una maggiore sicurezza per gli utenti interessati.