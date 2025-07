Samsung Galaxy S25

Samsung ha avviato il rilascio della patch di sicurezza di luglio 2025 per i dispositivi della gamma Galaxy S25. L’aggiornamento è già in distribuzione in Europa, Italia inclusa, e porta con sé importanti correzioni di vulnerabilità che rafforzano la protezione del sistema operativo Android e dell’interfaccia proprietaria One UI.

Correzioni per 58 vulnerabilità di sistema

Il pacchetto include 58 fix di sicurezza, di cui 3 classificati come critici e 55 ad alto rischio. Le vulnerabilità corrette riguardano componenti fondamentali del sistema Android e specifici moduli software Samsung. In particolare, l’aggiornamento interviene su problemi legati al modulo Bluetooth, all’accesso non autorizzato alla memoria e alla gestione delle applicazioni di sistema.

In distribuzione via OTA

La patch è attualmente disponibile per Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, e può essere scaricata tramite aggiornamento OTA (over-the-air) accedendo al menu Impostazioni > Aggiornamento software. L’aggiornamento ha un peso di circa 300 MB e non include novità funzionali visibili per l’utente, ma solo ottimizzazioni in background relative alla sicurezza e alla stabilità.

Focus sulla protezione dei dati

Tra le vulnerabilità corrette ci sono alcune potenziali falle che avrebbero potuto compromettere la protezione dei dati personali, con rischi legati all’esecuzione di codice remoto, accesso improprio a file sensibili e bypass dei meccanismi di sicurezza integrati. L’intervento puntuale di Samsung rientra nella strategia aziendale che prevede il supporto regolare e prolungato per i propri flagship.

Sicurezza a lungo termine per la serie Galaxy S25

Samsung garantisce aggiornamenti di sicurezza mensili per l'intera gamma Galaxy S25 per un periodo minimo di cinque anni, includendo anche migliorie legate alla privacy, alla gestione dei permessi delle app e all'integrazione con Knox, la piattaforma proprietaria per la protezione dei dati.