Google Home 3.38 migliora stabilità e streaming delle telecamere

Google Home continua la sua serie di aggiornamenti con la nuova versione 3.38, disponibile dal 4 agosto 2025. L’app di domotica di Big G ha introdotto due interventi importanti: la correzione dei falsi allarmi legati alle telecamere segnalate come “offline” e l’ottimizzazione dello streaming in diretta. Negli ultimi mesi, infatti, la piattaforma era stata criticata per vari malfunzionamenti che minavano la fiducia degli utenti, dai problemi con le luci alla crisi di Google Assistant. Con l’ultimo update quindi, l’azienda prova ad intervenire, migliorando due aspetti fondamentali, precisione e rapidità.

Google Home 3.38: nuove funzioni e prospettive future

Il primo passo riguarda l’affidabilità delle notifiche. In precedenza, molti dispositivi venivano segnalati come scollegati anche se funzionavano correttamente, generando allarmi ingiustificati. Ora, l’app è in grado di distinguere con maggiore accuratezza lo stato delle telecamere, riducendo drasticamente le segnalazioni errate. Il secondo intervento punta invece sulla velocità. Grazie a un sistema rivisto, il primo fotogramma delle dirette appare più velocemente, un vantaggio determinante nelle situazioni di emergenza o durante il controllo in tempo reale.

L’aggiornamento 3.38 lavora principalmente “dietro le quinte”, a differenza della precedente versione 3.37 che aveva introdotto anteprime fotografiche e corretti diversi bug, soprattutto su iOS. Tra i problemi risolti a luglio figuravano crash all’avvio, testi sovrapposti e difficoltà nell’uso delle impostazioni. Questi interventi avevano già migliorato l’esperienza d’uso complessiva, ma non avevano risolto i dubbi sulla reale affidabilità della piattaforma.

Con il nuovo aggiornamento, Google punta così a ricostruire la fiducia degli utenti. L’azienda riconosce che una piccola percentuale di errori resta inevitabile, ma assicura che le possibilità di falsi allarmi siano oggi nettamente inferiori. Per chi utilizza GoogleHome come strumento di sicurezza domestica, questa maggiore affidabilità può fare davvero la differenza. Il futuro della piattaforma resta però una sfida aperta. La concorrenza nel settore della smart home cresce e per Big G diventa fondamentale offrire un’app capace di unire stabilità, velocità e innovazione.