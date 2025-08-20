CoopVoce EVO 20: 20 GB e minuti illimitati a 4,90 € al mese

Se stai pensando di cambiare operatore, questa potrebbe essere la volta buona. Fino al 27 agosto, con CoopVoce puoi passare il tuo numero e avere EVO 20 a soli 4,90 € al mese, per sempre. Non è una di quelle offerte che tra un anno diventano più care: il prezzo resta lo stesso, punto.

CoopVoce EVO 20: 20 GB, minuti illimitati e prezzo bloccato per sempre

E cosa include? 20 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Insomma, tutto quello che ti serve per vedere le tue serie tv in streaming preferite, sentire musica o navigare in giro per la rete. Se poi viaggi in UE o nel Regno Unito, per i primi 30 giorni puoi usare tutti i giga come se fossi in Italia. Nessun vincolo, nessun costo nascosto, e sì, puoi usare l’hotspot senza limitazioni.

Attivarla è semplice: puoi ordinare la SIM online e fartela spedire gratis a casa, oppure passare in uno dei 900 punti vendita Coop. E se il tuo telefono supporta le eSIM, puoi attivare subito il numero online con SPID, senza nemmeno aspettare il corriere. Per i già clienti CoopVoce, l’offerta si può avere con un cambio promo a 9,90 € una tantum più il canone del primo mese.

La copertura? Parliamo del 99,8% del territorio, con tecnologia 4G e servizio VoLTE per chiamate in alta definizione e possibilità di navigare mentre parli. Inoltre, c’è anche un tocco “green”: tutte le SIM sono ecoSIM, prodotte con plastica riciclata da vecchi frigoriferi.

E se fai la spesa da Coop, puoi persino trasformare i Punti Coop in ricariche telefoniche grazie al servizio “Autoricarica con la spesa”. Per ogni dubbio, c’è l’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, anche via chat o App.

In sintesi, EVO 20 è pensata per chi vuole spendere poco, restare sempre connesso e avere la certezza di un prezzo bloccato nel tempo. CoopVoce è una garanzia in questo dato che lo fa dal 2007, senza aumenti e con offerte sempre trasparenti.