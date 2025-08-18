Google Drive segue la linea: rinnovata l’interfaccia in stile Material 3 Expressive

Dopo Gmail, anche Google Drive sta ricevendo un aggiornamento importante che introduce il nuovo stile Material 3 Expressive. Con la versione 2.25.310.0 arrivano modifiche non solo grafiche, ma anche funzionali, pensate per migliorare la ricerca e l’organizzazione dei file. Al momento la distribuzione è ancora parziale: alcuni utenti possono già sperimentare tutti i cambiamenti, altri solo in parte, e per qualcuno non sono ancora visibili.

Le novità principali dell’interfaccia

Il cambiamento più evidente riguarda la barra di ricerca, ridisegnata con un aspetto più spesso e con elementi riposizionati. Il pulsante del menu e l’immagine del profilo sono stati spostati all’esterno, mentre al centro compare la scritta “Cerca in Drive” subito dopo l’animazione del logo.

Anche la visualizzazione dei file è stata rivista: le griglie e le liste non mostrano più riquadri separati per ogni elemento, ma confluiscono in un contenitore unico con sfondo leggermente più scuro. Questo garantisce una continuità visiva più elegante. Inoltre, gli indicatori di selezione sono ora più sottili e il passaggio tra vista a lista e vista a griglia utilizza un nuovo gruppo di pulsanti collegati, rendendo l’interfaccia più compatta.

Un dettaglio che resta invariato, a differenza di altre app Google, è l’altezza della barra inferiore, che mantiene la stessa proporzione di prima. Le immagini diffuse da 9to5Google mostrano chiaramente come l’insieme delle modifiche punti a un layout più ordinato e coerente.

Rilascio graduale per tutti gli utenti

La novità sta raggiungendo progressivamente gli utenti, con un rollout che potrebbe richiedere alcune settimane prima di arrivare a livello globale. Una volta completato, Google Drive offrirà un’interfaccia più moderna e funzionale, in linea con il percorso intrapreso dall’azienda per uniformare le sue applicazioni secondo i principi del Material 3 Expressive. È chiaro quindi l’obiettivo di Google di migliorare graficamente tutte le sue applicazioni, tenendo conto di un restyling che a quanto pare piace al pubblico.