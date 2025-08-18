Grok arriva su Android anche in Italia: l’AI di Musk sbarca sul Play Store

Sono passati ormai sei mesi da quando gli utenti furono invitati a registrarsi per testare l’applicazione di Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata da Elon Musk, direttamente sul loro smartphone. Ora, dopo tanta attesa, questa è finalmente disponibile anche in Italia su Android. L il download può essere effettuato direttamente dal Play Store, offrendo agli utenti la possibilità di testare da vicino una delle piattaforme AI più discusse del momento.

Per iniziare a utilizzarla basta accedere con un account X, Gmail o crearne uno ex novo. Resta da capire se tutte le funzionalità saranno accessibili senza costi oppure se alcune di esse rimarranno riservate agli abbonati, come avviene già in altri mercati.

Cosa offre Grok su Android agli utenti

La versione Android propone la stessa esperienza globale: un chatbot avanzato in grado di rispondere sia con testo che con voce. Di recente, Grok ha aggiunto uno strumento per la generazione di immagini, con la possibilità di creare contenuti visivi anche tramite la modalità “Spicy”, e un sistema per trasformare foto statiche in brevi video animati.

Con l’arrivo della release basata su Grok 4, gli utenti beneficiano inoltre di tempi di risposta più rapidi, con una latenza ridotta del 40%, e di cinque nuove voci sintetiche pensate per rendere l’interazione più naturale e coinvolgente.

Il lancio in Italia rappresenta una nuova tappa della strategia europea di xAI, che punta a posizionarsi come alternativa a competitor consolidati come ChatGPT e Gemini. Nei prossimi mesi, Grok potrebbe rafforzarsi con integrazioni nei veicoli Tesla, ottimizzazioni per l’uso in zone remote grazie a Starlink e, sul lungo periodo, possibili implementazioni legate a Neuralink.

Con queste mosse, Musk intende costruire un ecosistema in cui la sua intelligenza artificiale diventi parte integrante della vita digitale e, potenzialmente, anche fisica degli utenti. L’impatto sarà chiaramente molto importante, ma staremo a vedere gli effetti generati già durante i prossimi mesi.