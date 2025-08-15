Google Calendar: look nuovo con il Material 3 Expressive

Come ben sapete, Google si sta impegnando ormai da diverso tempo per ad dettare tutta la propria suite di applicazioni al nuovo linguaggio di design che arriverà con Android 16, nello specifico parliamo del Material 3 Expressive, il quale punta tutto sulla semplificazione e sul design minimal per rendere l’esperienza d’uso di Android e delle applicazioni quanto più fluida e coerente possibile.

Negli ultimi tempi e la società dunque si sta impegnando per adattare tutte le sue applicazioni a questo nuovo design, introducendo miglioramenti e cambiamenti grafici davvero radicali, nessuna applicazione è esente da questi update e oggi parliamo del turno di Google calendar, il quale nell’ultimo update che sta ricevendo per l’appunto i cambiamenti grafici che abbiamo appena descritto.

Cambiamenti grafici

Nello specifico, l’ultimo update della versione beta di Google calendar introduce i primi tasselli che sono legati al nuovo design di Google, nella fattispecie abbiamo uno snellimento generale dell’interfaccia grafica che d’ora in avanti presenterà un colore unico di background coerente con tutto ciò che è in secondo piano, che verrà interrotto solamente dal colore delle caselle in primo piano, queste ultime tra l’altro non sono più separate a modi griglia ma presentano delle celle quadrangolari con gli angoli smussati e arrotondati, il tutto per garantire un’esperienza visiva più morbida.

Dunque le celle sono di colore diverso rispetto allo sfondo, ma presentano la medesima organizzazione arrotondata, si tratta ovviamente del primo cambiamento che farà da apriporte ad altri che arriveranno nel corso del tempo, per visualizzare questo nuovo design tutto ciò che dovete fare é scaricare la versione aggiornata di Google Calendar per vedere magicamente il nuovo design apparire davanti ai vostri occhi, ovviamente si tratterà solo del primo di molteplici aggiornamenti che porteranno ulteriori cambiamenti nell’interfaccia grafica, non rimane dunque che attendere per capire su cos’altro interverrà Google nei prossimi mesi.