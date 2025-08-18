1Mobile: questa promo 5G è davvero super e per tutti

Ogni utente al giorno d’oggi ha necessità di avere a disposizione un’offerta telefonica attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima è infatti indispensabile per permettere a chiunque di inviare messaggi, pubblicare una foto sui social e svolgere tutte le attività connesse alla sua vita digitale, di conseguenza i minuti, gli SMS e i gigabyte di traffico dati devono scorrere senza mai fermarsi e permettere all’utente di arrivare alla fine del mese senza troppe preoccupazioni.

Di conseguenza, ogni utente deve scegliere un’offerta che gli permetta di fare tutto ciò che deve fare senza preoccuparsi di finire le opzioni a sua disposizione prima del tempo, ecco dunque che arrivano i cataloghi di offerte telefonici disponibili in Italia in man forte dei consumatori che ovviamente devono scegliere con attenzione la promozione da attivare in modo da non correre il rischio di ritrovarsi scoperti.

Un provider che certamente rappresenta una possibile scelta efficace, sicuramente è 1Mobile, il provveder tinto di rosso vanta infatti un catalogo di offerte davvero molto ricco che può sicuramente rappresentare una valida opzione, diamo insieme un’occhiata alla sua ultima offerta arrivata recentemente che può sicuramente risultare interessante.

Offerta 5G

offerta di cui parliamo oggi a esordito sul sito ufficiale dell’operatore telefonico e garantisce 260 GB di traffico dati connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti inclusi nel prezzo, quest’ultimo ammonta a 4,99 € per il primo mese e a 8,99 € al mese a partire dal secondo, come se non bastasse l’offerta garantisce la portabilità gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di distinzione e in tal caso anche l’attivazione sarà completamente gratuita, per effettuare proprio quest’ultima vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore per procedere poi con i vari passaggi da effettuare online sia che decidiate di attivare un nuovo numero sia che decidiate di effettuare la portabilità.