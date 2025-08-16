Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE: il tributo elettrico alla leggendaria Golf II Fire and Ice

Volkswagen ha ufficialmente aperto gli ordini in Italia per la ID.3 GTX FIRE+ICE. Ovvero un’edizione speciale che rievoca lo spirito della Golf II Fire and Ice del 1990. Inizialmente nata come show car presentata all’ID. Meeting di Locarno, in Svizzera, l’auto doveva restare un pezzo unico. Il grande interesse del pubblico però ha spinto la casa tedesca a realizzarne una produzione limitata a 1.990 esemplari, un numero che richiama l’anno di debutto dell’originale.

Il design è uno degli elementi più caratteristici di questa versione. La carrozzeria sfoggia la tinta Ultra Violet Metallic, abbinata a dettagli in Flaming Red sul tetto e al montante C decorato con il motivo geometrico FIRE+ICE. Sullo spoiler campeggia il logo originale degli anni ’90, mentre i cerchi Locarno da 20” e le luci posteriori brunite completano l’estetica. Un tocco scenografico arriva dalle proiezioni luminose a tema fuoco e ghiaccio, visibili aprendo le portiere.

Nuova Volkswagen ID.3: interni bicolore, motore potente e autonomia da viaggio

All’interno, la ID.3 GTX FIRE+ICE propone un abitacolo personalizzato in chiave “caldo e freddo”. Il lato guida è dominato dal colore On Fire Red, con cuciture e dettagli che trasmettono energia. Il lato passeggero, invece, è in Keep Cool Blue, richiamando la freschezza del ghiaccio. I sedili, trapuntati in stile piumino con logo centrale FIRE+ICE, sono completati da cuciture decorative su volante, cruscotto e rivestimenti.

Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 240kW (326CV) e 545Nm di coppia. L’alimentazione è affidata a una batteria da 79kWh netti, per un’autonomia fino a 589km secondo il ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 185kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti. In termini di prestazioni, la velocità massima è di 200km/h e lo scatto 0-100km/h richiede 5,7 secondi.

Il prezzo di listino in Italia parte da 54.400€, posizionando questa edizione tra le proposte premium del settore elettrico. Insomma, con la ID.3 GTX FIRE+ICE, Volkswagen unisce la memoria storica della Golf Fire and Ice alla tecnologia e alla sostenibilità della sua gamma elettrica, offrendo un’auto capace di parlare sia agli appassionati di design retrò che a chi cerca performance e autonomia elevate.