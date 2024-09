Volkswagen ha voluto realizzare un nuovo modello che omaggiasse una vetture nata negli anni ’90 chiamata Golf Fire+Ice ma anche per risollevare la società. La nuova vettura ha preso proprio una parte del nome: la Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE, sviluppata con la collaborazione del marchio di moda sportiva di lusso Bogner. Questa vettura offre un confort ed un design che sono all’ altezza del suo nome a cominciare dal colore utilizzato, chiamato Electric Violet poiché possiede diverse sfumature di colore a seconda dell’ angolazione da cui si sta guardando l’ auto.

Troviamo anche una striscia rossa a contrasto con il tetto e una pellicola trasparente opacizzata con il motivo FIRE+ICE. Inoltre sono stati inseriti i cerchi da 21″ con una vernice blu lucida e il logo originale FIRE+ICE sullo spoiler. Queste particolarità servono a rendere il modello unico e per far rinascere il marchio introdotto negli anni ’90 che ha portato ad un enorme successo con la vendita di 16.700 unità superando il limite previsto di 10.000. Infatti proprio grazie al suo successo, Volkswagen ha voluto ricreare il marchio con un nuovo modello elettrico.

Volkswagen, ecco alcune particolarità del nuovo modello

Dal punto di vista degli interni, troviamo due colori distinti dato che sul lato conducente è stato inserito il colore Flaming Red per simboleggiare “FIRE”, invece dal lato passeggero troviamo il colore azzurro ghiaccio per simboleggiare “ICE”. Sono stati inseriti anche dei particolari sul pedale dell’ acceleratore e del freno che ricordano i simboli del fuoco e del ghiaccio. La nuova ID.3 è stata equipaggiata da un motore da 240 kW con una coppia massima di 545 Nm. Grazie a questo motore l’ autovettura va da 0-100 km/h in 5,7 secondi con una velocità massima limitata elettronicamente di 200 km/h. Il telaio della vettura è stato studiato per supportare l’ elevata potenza del motore garantendo stabilità e confort anche nelle condizioni più avverse.

La batteria agli ioni di litio da 79 kWh può essere ricaricata in corrente continua fino a 185 kW (dal 10% all’ 80% in circa 26 minuti). L’ autonomia di 601 km offre un viaggio sicuro anche per chi deve compiere lunghe distanze. Grazie a queste migliorie, la nuova ID.3 sarà un nuovo punto di inizio per il marchio FIRE+ICE iniziato nel 1990.