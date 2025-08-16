Insta360 Go Ultra: ecco come sarà la nuova action cam ultracompatta

La prossima generazione della micro action cam di casa Insta360 potrebbe chiamarsi Insta360 Go Ultra. Le immagini e le schede tecniche trapelate online, diffuse dal noto leaker Roland Quandt, mostrano un cambiamento evidente rispetto ai modelli precedenti. La scocca abbandona la classica forma allungata a “pillola” per adottare un design più squadrato, con dimensioni di circa 30 mm per lato e un peso di 53 grammi. Un aumento significativo rispetto ai 35,5 g della Go 3 e ai 26,5 g della Go 2, giustificato dalle nuove caratteristiche tecniche.

Al centro dell’attenzione c’è il nuovo sensore da 1/1,28 pollici, capace di registrare in 4K a 60fps, raddoppiando il framerate massimo rispetto alla Go 3S, ferma a 30fps in 4K. Sarà presente anche una modalità Active HDR in 4K/30fps, pensata per migliorare la resa cromatica e ampliare la gamma dinamica. Immancabili la stabilizzazione elettronica e il blocco dell’orizzonte, ormai standard per le action cam di fascia alta.

Action Pod rinnovato e nuove possibilità di utilizzo

Oltre alla fotocamera, Insta360 avrebbe lavorato anche sul nuovo Action Pod, un dock multifunzione che integra un display ribaltabile per l’anteprima in tempo reale e funge da telecomando wireless. Come nei modelli precedenti, il Pod potrà ricaricare la fotocamera, ma la nuova versione dovrebbe garantire maggiore versatilità e comfort, permettendo sessioni di ripresa più lunghe e adattabili a contesti diversi. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sull’autonomia complessiva.

Stile e lancio sul mercato

La Go Ultra dovrebbe essere proposta nei colori nero o bianco, mantenendo una continuità con le precedenti generazioni. La lente, posizionata nell’angolo superiore della scocca, potrebbe offrire vantaggi nelle riprese creative e ridurre le ostruzioni quando montata su accessori o supporti.

Non ci sono conferme ufficiali sulla data di presentazione, ma seguendo il trend dei modelli passati, il debutto potrebbe avvenire in primavera o all’inizio dell’estate. Se le specifiche emerse saranno confermate, la Insta360 Go Ultra potrebbe affermarsi come punto di riferimento per chi cerca una action cam tascabile che unisca portabilità, qualità d’immagine e funzioni avanzate.