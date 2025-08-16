Google Pixel

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale prevista per il 20 agosto 2025, emergono ulteriori dettagli sui prossimi dispositivi della linea Google Pixel. Le informazioni, condivise dal leaker Evan Blass, confermano alcune specifiche chiave degli smartphone Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold, oltre a svelare per la prima volta in modo completo le caratteristiche dei nuovi auricolari Pixel Buds 2a.

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro Fold: le novità hardware

Sul fronte smartphone, il design resterà pressoché invariato rispetto alla generazione precedente, ma l’hardware interno compie un passo importante. Tutti e tre i modelli saranno alimentati dal nuovo chip Google Tensor G5, realizzato per la prima volta da TSMC e non più da Samsung. Questa transizione dovrebbe garantire migliori prestazioni e maggiore efficienza energetica. Il Pixel 10 base sarà equipaggiato con 12 GB di RAM, mentre le versioni Pro e Pro Fold ne avranno 16 GB, segno di un’attenzione particolare al multitasking e alle applicazioni più pesanti.

Dal punto di vista fotografico, Google differenzia chiaramente le due categorie:

Pixel 10 e Pixel 10 Pro Fold monteranno il modulo “Advanced Triple” Camera con sensori da 48 + 13 + 10,8 MP, zoom fino a 20x e registrazione video in 4K.

Pixel 10 Pro avrà la più avanzata “Pro Triple” Camera con sensori da 40 + 48 + 48 MP, zoom fino a 100x e registrazione video in 8K.

Tutti i modelli saranno dotati di fotocamera frontale da 42 MP, un salto in avanti significativo per selfie e videochiamate. Google dichiara per l’intera gamma un’autonomia superiore alle 24 ore con una singola ricarica. Sebbene la capacità esatta delle batterie non sia stata indicata, sarà presente il supporto alla ricarica wireless Qi2 con sistema Pixelsnap, che utilizza magneti per allineare correttamente smartphone e caricatore, in modo simile al MagSafe di Apple. Questo standard permetterà una ricarica più stabile e sicura, oltre a migliorare l’esperienza di utilizzo di accessori compatibili.

Parallelamente agli smartphone, Google lancerà i nuovi Pixel Buds 2a, auricolari TWS che si posizionano nella fascia economica, ma che non rinunciano a funzionalità di rilievo. Gli auricolari offriranno cancellazione attiva del rumore (ANC), autonomia fino a 7 ore con una singola carica e 20 ore totali considerando anche la custodia. Supporteranno lo spatial audio, ma senza head tracking, una funzione presente invece nei Pixel Buds Pro. Inoltre, rispetto alla fascia alta, mancheranno la ricarica wireless e la funzione AI per il rilevamento automatico delle conversazioni.

L’annuncio congiunto di smartphone e auricolari segna un passo importante per il consolidamento dell’ecosistema Google. I Pixel Buds 2a offriranno una soluzione più accessibile per chi desidera entrare nell’universo Pixel senza sostenere la spesa per i modelli Pro, mantenendo comunque funzioni chiave come l’ANC e la buona autonomia. Gli smartphone Pixel 10, invece, rafforzano la proposta di Google sul mercato Android premium, puntando su prestazioni elevate, comparti fotografici differenziati per fascia e nuove tecnologie di ricarica. La scelta di TSMC per la produzione del Tensor G5 potrebbe rivelarsi determinante in termini di efficienza energetica, un aspetto sempre più cruciale negli attuali top di gamma.