Google Pixel 10

I Google Pixel 10, in arrivo ufficialmente il 20 agosto 2025, introdurranno due importanti novità AI per la fotocamera. Secondo le ultime anticipazioni, gli smartphone offriranno Camera Coach e Conversational Photo Editing, strumenti progettati per migliorare l’esperienza fotografica con il supporto diretto di Gemini. Queste funzionalità, basate sull’intelligenza artificiale, puntano a rendere la cattura e la modifica delle immagini più intuitiva e personalizzata.

Camera Coach: l’assistente per scatti migliori

Camera Coach sarà una funzione integrata nell’app fotocamera che agirà come un vero e proprio assistente fotografico personale. Durante lo scatto, Gemini fornirà suggerimenti in tempo reale per ottimizzare angolazione, gestione della luce e inquadratura. L’obiettivo è aiutare l’utente a sfruttare appieno le potenzialità del comparto fotografico, andando oltre il semplice “punta e scatta” e migliorando la qualità complessiva delle immagini. Il sistema offrirà indicazioni contestuali, adattandosi alla scena e alle condizioni ambientali. Ad esempio, potrà suggerire di modificare la posizione per sfruttare meglio la luce naturale o di inclinare il dispositivo per ottenere una composizione più equilibrata. Questa attenzione alla fotografia guidata si inserisce nella strategia di Google di potenziare il software come principale elemento distintivo rispetto alla concorrenza.

La seconda novità, chiamata Conversational Photo Editing, introdurrà un approccio innovativo alla modifica delle immagini. Gli utenti potranno semplicemente scrivere un prompt o pronunciare un comando vocale per chiedere a Gemini di applicare una modifica specifica alla foto selezionata. Le richieste potranno essere, ad esempio, “elimina quell’elemento”, “schiarisci il viso” o “aumenta la saturazione dei colori”, con il risultato visibile immediatamente sullo schermo. Questa modalità di editing conversazionale mira a semplificare operazioni complesse, permettendo anche a chi non ha competenze avanzate di ottenere modifiche precise e coerenti. Inoltre, la possibilità di interagire in linguaggio naturale rappresenta un’evoluzione importante rispetto agli strumenti di ritocco tradizionali, avvicinando il processo creativo a un dialogo fluido tra utente e software.

Dal punto di vista estetico, i Pixel 10 non dovrebbero introdurre cambiamenti rilevanti rispetto ai Pixel 9. Le differenze principali si concentreranno quindi sul comparto software, in particolare nell’integrazione avanzata di funzionalità AI. Questo approccio riflette la strategia di Google, che negli ultimi anni ha puntato sull’ottimizzazione dell’esperienza d’uso piuttosto che su rivoluzioni di design. Le due funzioni annunciate si inseriscono in un ecosistema già noto per la qualità delle immagini prodotte, grazie all’elaborazione computazionale e agli aggiornamenti costanti tramite Feature Drop. Come in passato, non si esclude che Camera Coach e Conversational Photo Editing possano arrivare in futuro anche su modelli precedenti, seppure con eventuali limitazioni tecniche.