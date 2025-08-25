Pixel 10 compatibili con MagSafe?

Dopo la presentazione dei nuovi Pixel di Google, la curiosità più immediata tra gli appassionati non ha riguardato tanto le specifiche tecniche. Ma sulla compatibilità dei magneti integrati per la ricarica wireless e degli accessori ufficiali con quelli già esistenti per altri dispositivi. In particolare, molti si sono chiesti se i magneti PixelSnap dei Pixel 10 siano in grado di funzionare con gli accessori MagSafe pensati per gli iPhone. Una domanda che, al momento, sembrava destinata a rimanere senza risposta.

I Google Pixel 10 saranno compatibili con gli accessori MagSafe?

La comunicazione ufficiale dell’azienda, infatti, era stata piuttosto evasiva su tale argomento. Nel comunicato stampa inviato ai media, non c’era alcun accenno ad eventuali compatibilità con lo standard concorrente di Apple. Eppure, una risposta definitiva è arrivata durante l’evento di lancio, grazie a Adrienne Lofton, Global Vice President e Product Marketing di Google. Quest’ultimo, insieme a Jimmy Fallon, ha dato una dimostrazione piuttosto chiara della situazione.

Secondo quanto confermato durante la presentazione, tutti i modelli della nuova generazione supportano gli accessori MagSafe. Ciò significa che, oltre agli accessori ufficiali di Google, fin dal primo giorno i nuovi Pixel possono sfruttare le centinaia di prodotti magnetici sviluppati da Apple. Una caratteristica che potrebbe rappresentare un vantaggio concreto per chi sta valutando di passare da iPhone a Pixel. Tali utenti, infatti, non dovranno abbandonare tutti i propri accessori.

Resta da comprendere fino a che punto si è spinta Google. È però evidente che l’azienda abbia investito tempo e risorse per assicurare a PixelSnap una compatibilità quanto più estesa possibile. Ciò probabilmente con l’intento di rendere più allettante l’idea di passare a un dispositivo Pixel. Non è ancora chiaro se tale strategia riuscirà a condurre ad un aumento concreto delle quote di mercato per Google. Il vantaggio pratico di non dover sostituire caricabatterie e supporti magnetici rappresenta, però, un incentivo concreto.