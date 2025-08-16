Google Pixel Buds

Google sta introducendo un aggiornamento alla notifica dedicata al controllo del livello di carica degli accessori connessi, rendendo più immediata la lettura delle informazioni e migliorando la chiarezza visiva. La nuova interfaccia, in fase di rilascio graduale, aggiunge indicatori colorati e simboli contestuali per comunicare rapidamente lo stato della batteria di auricolari, cuffie e altri dispositivi compatibili.

Una notifica più chiara e informativa

Finora, nella tendina delle notifiche di Android, la sezione relativa allo stato della batteria mostrava un semplice rettangolo con l’icona del dispositivo e la percentuale di carica. Con l’aggiornamento, Google introduce un anello colorato attorno a ciascuna icona, pensato per dare un colpo d’occhio immediato sul livello residuo.

Gli anelli seguono un codice colore intuitivo:

Verde : batteria carica o in buone condizioni

: batteria carica o in buone condizioni Giallo : livello intermedio

: livello intermedio Rosso: batteria scarica o prossima all’esaurimento

Questa soluzione permette di capire rapidamente lo stato della batteria anche senza leggere la percentuale esatta, risultando particolarmente utile in contesti in cui la consultazione dello schermo deve essere veloce, come durante un’attività sportiva o in viaggio.

Oltre al codice colore, sopra ogni anello compare un piccolo simbolo che indica se il dispositivo è in ricarica o in uso:

Scintilla : batteria in fase di ricarica

: batteria in fase di ricarica Icona della pila: batteria in uso e non collegata a una fonte di energia

Questa distinzione permette di monitorare facilmente lo stato di entrambi gli auricolari e dell’eventuale custodia di ricarica, evitando confusioni quando un elemento è in carica e l’altro è attivo.

La nuova interfaccia non è disponibile per tutti i dispositivi Bluetooth, ma è limitata a quelli compatibili con la tecnologia Fast Pair di Google. Questa funzione consente un abbinamento rapido e sicuro tra dispositivi, oltre a fornire informazioni dettagliate sullo stato della batteria.

Tra i prodotti compatibili figurano:

Google Pixel Buds

Nothing Ear

Sony WF-1000XM4, WH-1000XM4 e modelli successivi

OnePlus Buds

Beats Studio Buds e Beats Studio Buds+

Questo significa che anche utenti di brand diversi da Google potranno beneficiare della nuova visualizzazione, a patto che il dispositivo supporti Fast Pair. Secondo le segnalazioni, l’aggiornamento è legato alla versione 25.30.31 di Google Play Services. Tuttavia, il rilascio non avviene tramite un semplice aggiornamento manuale: la modifica è attivata lato server da Google. Questo comporta che, anche con la versione aggiornata dei Play Services installata, alcuni utenti possano non vedere subito la nuova interfaccia.