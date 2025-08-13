Android 16

Android 16 QPR1, primo aggiornamento trimestrale del sistema operativo di Google, introdurrà una nuova funzione per migliorare il multitasking sui tablet. La novità, chiamata Taskbar Overflow, arriverà con l’aggiornamento mensile di settembre 2025 e sarà disponibile per i dispositivi supportati, incluso il Google Pixel Tablet.

Conclusione del ciclo Beta

Il ciclo di sviluppo di Android 16 QPR1 si è concluso con la Beta 3, rilasciata il 17 luglio sui Pixel registrati al Programma Beta. L’aggiornamento stabile porterà con sé modifiche di rilievo come il Material 3 Expressive e la nuova modalità desktop di Android. Oltre a queste funzioni, Taskbar Overflow rappresenta un miglioramento mirato per chi utilizza il sistema in modalità multitasking su schermi ampi. La funzione era stata individuata per la prima volta nella Beta 2 del 10 giugno, quando Google aveva distribuito contemporaneamente la versione stabile di Android 16 e una nuova build del ramo QPR1. In quell’occasione, Taskbar Overflow era in fase di sviluppo e non ancora attiva per tutti gli utenti.

Come funziona Taskbar Overflow

Taskbar Overflow si presenta come un pulsante circolare grigio aggiunto alla barra delle applicazioni. La sua funzione è fornire un accesso rapido a un elenco di app aperte o recenti quando lo spazio nella taskbar non è sufficiente per mostrarle tutte. Il pulsante compare solo quando è attiva la modalità a finestre di livello desktop, pensata per simulare l’uso di un computer tradizionale su tablet, e quando nella barra delle applicazioni sono presenti più di 11 icone. In queste condizioni, invece di aggiungere una dodicesima icona, il sistema raggruppa le app in eccesso in un menù di overflow.

Quando l’utente apre una nuova app, questa viene inserita direttamente nel menù di overflow, mantenendo la barra principale ordinata. Il funzionamento ricorda la scorciatoia Alt+Tab, che consente di passare velocemente tra le applicazioni, e potrebbe sostituirla nelle future versioni.

Secondo quanto rilevato dall’insider Mishaal Rahman, Taskbar Overflow è stata attivata nella Beta 3 di Android 16 QPR1, confermando che la funzione è pronta per il rilascio pubblico. Questo dettaglio suggerisce che Google abbia scelto di introdurla già nell’aggiornamento di settembre, invece che rimandarla a QPR2 previsto per dicembre.

La novità sarà disponibile inizialmente sul Google Pixel Tablet e, in futuro, potrà essere estesa ad altri modelli di tablet Android compatibili con la modalità desktop.

L’obiettivo di Taskbar Overflow è ottimizzare la gestione delle applicazioni aperte durante l’uso in multitasking. Nei contesti in cui si utilizzano più app contemporaneamente, la barra delle applicazioni può rapidamente saturarsi. Il pulsante di overflow offre una soluzione semplice, evitando di ridurre eccessivamente lo spazio delle icone o di nasconderle del tutto.

Questa scelta progettuale si inserisce nella strategia di Google di adattare Android ai grandi schermi, migliorando l’esperienza sia su tablet che su dispositivi pieghevoli. In combinazione con la modalità desktop, la funzione mira a rendere più fluida la navigazione tra app, riducendo i tempi di ricerca e apertura.