Apple iPad Air è in REGALO su Amazon con questo sconto folle

Promozione davvero più unica che rara per mettere le mani su uno dei migliori tablet attualmente in circolazione, gli utenti si ritrovano a poter scoprire ed approfittare di una riduzione importante sul prezzo finale di vendita, grazie ad Amazon. Il modello di cui vi stiamo parlando è Apple iPad Air nella sua versione da 11 pollici, ma soprattutto con processore Apple M3 di ultima generazione.

Quando decidete di acquistare un tablet dell’azienda di Cupertino è bene prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti molto importanti: la memoria interna non è espandibile, di conseguenza valutate bene la variante da scegliere e da acquistare (nel nostro caso da 128GB), allo stesso modo si può scegliere tra WiFi e WiFi + Cellular. La differenza risiede nella possibilità di collegarsi alla rete con o senza la connessione dati, nel primo caso, come è facilmente intuibile, è possibile utilizzare solamente il WiFi di casa, mentre con la seconda potrete installare una eSIM virtuale.

Apple iPad Air: la promozione Amazon dal risparmio super

La nuova versione di uno dei tablet più amati e richiesti dal pubblico, può a tutti gli effetti essere vostra con un investimento finale che si aggira attorno ai 649 euro, circa 70 euro in meno rispetto al listino originale di 719 euro. In questo modo l’utente può scegliere tra una delle quattro colorazioni disponibili, ricordando comunque che sono tutte spedite da Amazon direttamente verso il vostro domicilio con garanzia di 24 mesi. Per l’ordine collegatevi subito qui.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, è perfettamente compatibile con la Apple Pencil di ultima generazione, così da trasformare il vostro tablet in un vero e proprio centro multimediale su cui poter fare affidamento anche in ambito lavorativo.